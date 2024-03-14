«Фотоны летят быстрее, чем ЦИК придумывает новые фальсификации» Опубликован пост Навального о выборах, написанный им перед смертью. Он предложил выбирать кандидата в бюллетене с помощью квантовой физики

Соратники Алексея Навального опубликовали пост политика, написанный им в колонии в Харпе незадолго до гибели. В нем Навальный предлагает избирателям выбирать кандидата для голосования на президентских выборах при помощи квантовой физики и рассказывает о созданном его командой приложении «Фотон», которое помогает определиться с тем, за кого ставить галочку в бюллетене. «Медуза» публикует пост Навального целиком.

Решаем проблему, за кого голосовать. Нам поможет Бог. И квантовая физика Алексей Навальный

Вы мучаетесь, а мне хорошо. У меня такой проблемы нет — осужденные не голосуют.

Но у меня есть другая проблема — она в том, что вы мучаетесь, не зная, что делать в полдень 17 марта, когда вы придете на участки. Попробую ее для вас разрешить. С помощью «Фотона».

Я сам призвал голосовать против Путина, то есть за любого другого кандидата. Но сколько бы раз я ни повторил, что ни с математической, ни с политической точки зрения неважно, за кого вы проголосуете, вам все равно придется стоять в кабинке для голосования, занеся ручку над бюллетенем.

И как-то решить, куда ставить галочку, вам придется. А выборы такие сомнительные, а кандидаты такие ненастоящие. А голос имеет ценность, и это ВАШ голос. Даже если надо голосовать за любого против Путина, то все равно хочется иметь какую-то схему голосования. Хочется проголосовать умно, со смыслом.

Мне кажется, умно будет голосовать за всех, кто не Путин, равномерно, не выделяя никого. Это нам подходит в том числе и потому, что в принципе устроит всех кандидатов и их сторонников. Какие-то голоса они получат точно и не станут противодействовать нашей стратегии (на деле. Вслух-то они скажут то, что Кремль им велит).

То есть логично было бы голосовать по принципу случайного числа. И тут на помощь избирателям России летят Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и Вернер Гейзенберг со своей неопределенностью.

Как известно, в знаменитом споре Эйнштейна и Бора на тему «играет ли Бог в кости» победил Бор, и наукой установлено: да, Бог играет в кости, и принцип неопределенности говорит нам, что нельзя одновременно точно измерить два связанных между собой параметра частицы, такие как ее положение и импульс. Чем точнее измерено одно из этих свойств, тем менее точно измерено второе. Проще говоря, если мы знаем, где находится фотон, то мы не знаем, куда он летит, а если мы знаем точно, куда он летит, то мы понятия не имеем, где точно он находится.

То есть, если упростить квантовую физику до состояния «Элла Памфилова», получится, что если мы выстрелим фотоном по четырем мишеням — фамилиям кандидатов и пункту «сделать бюллетень недействительным», то реально НИКТО не знает и не может предсказать, куда он врежется.

— И чего, — ошарашенно спросите вы, — ты предлагаешь нам стрелять фотонами по фамилиям кандидатов?

Ну да, предлагаю. У нас уже и фотонная пушка есть! Серьезно! Несколько месяцев назад я читал биографию Эйнштейна, тогда и придумал это и попросил сделать.

В нашем офисе стоит физический прибор. Он маленький и устроен несложно. Фотоны, отдельные частицы света, посылаются в нем на полупрозрачное зеркало. С вероятностью 50 на 50 они либо отражаются от зеркала, либо проходят через него. Если фотон отражается — он попадает на один сенсор, и это определяется как «ноль». Если проходит через зеркало — попадает на другой сенсор, и это определяется как «единица». Что именно произойдет с фотоном, заранее предсказать нельзя. Эта особенность, в частности, используется для квантового шифрования.

А здесь приложение для айфона и андроида. Когда вы нажмете на кнопку «проголосовать», прибор выстрелит фотонами по зеркалу. Чтобы выбрать одну из четырех позиций, понадобится два фотона — они смогут образовать четыре комбинации из нулей и единиц. Та, что получится у вас, и определит, какой из вариантов — ваш. То же самое вы можете сделать и в боте «Умного голосования».

В зависимости от вашей картины мира можете считать, что выбор за вас сделал Бог, Природа, Хаос, Космос, случайность или Мать-моржиха.

Никакого обмана. Именно вы запускаете этот фотон, и он летит специально для вас. Напоминаю, что фотоны летят со скоростью даже немножечко большей, чем та, с которой ЦИК придумывает новые фальсификации, поэтому прибор наш справится с большим количеством пользователей.

Качайте приложение (iOS, Android). Оно уже работает. Можно пока поиграться, а уже перед тем, как ставить галочку в бюллетень, стрельнуть фотоном «набело».

Я надеюсь, что наша затея поможет вам решить, что же сделать в полдень 17 марта, раз уж вы пришли на участки, и вернет нас от бессмысленного обсуждения, за кого голосовать. Вы докажете, как много в России тех, кто не хочет Путина на пятый срок. Не ленитесь, пожалуйста. Приходите на участки в полдень и стреляйте фотонами.

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Фото на обложке: Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix / LETA