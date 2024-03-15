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Налеты дронов, бои на границе, предупреждения о терактах. Это неделя перед выборами в России Краткая хроника
Источник: Meduza
- 8 марта. США и другие страны Запада предупреждают о возможных терактах в Москве в ближайшие дни.
- 9 марта. Массовая атака украинских беспилотников на российские регионы, Минобороны заявляет о 47 сбитых дронах.
- 12 марта. На границе происходят бои с проукраинскими формированиями, пытающимися прорваться на территорию России. В Ивановской области разбивается самолет Минобороны, гибнут 15 человек. Новая атака беспилотников: затронуты девять регионов, в Белгороде дрон врезается в здание областной администрации. В Вильнюсе совершено нападение на Леонида Волкова, Литва подозревает в организации власти РФ.
- 13 марта. Еще одна массовая атака беспилотников: сбиты более 60 дронов. В Рязани под удар попадает завод «Роснефти», в Белгороде — здание ФСБ.
- 14 марта. Белгород попадает под обстрел реактивными снарядами, гибнет мирная жительница. На российско-украинской границе — новые бои с диверсантами, пытающимися прорваться на территорию России. ФСБ объявляет о задержании четырех жителей Санкт-Петербурга, которые якобы готовили в городе теракт.
Фото на обложке: Reuters / Scanpix / LETA