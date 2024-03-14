Белгород снова под обстрелом. В приграничных районах Белгородской и Курской областей идут бои с «украинскими диверсантами» Главное о ситуации на границе с Украиной

Волонтер отряда самообороны у дома, поврежденного после атаки беспилотника в Белгороде. 13 марта 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Белгород за день дважды попал под обстрел. Утром 14 марта Минобороны РФ и глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили, что на подлете к Белгороду были сбиты восемь реактивных снарядов. При этом один из запущенных по городу снарядов попал в ехавший по трассе легковой автомобиль. Его водитель погиб. Всего в результате первого обстрела в городе пострадали шесть человек. В Белгороде и Белгородском районе повреждены больше десятка частных домов, два многоквартирных дома, здание учреждения здравоохранения, гостиница, фитнес-зал, теплица на территории сельскохозяйственного предприятия и более 50 автомобилей.

Во время второго обстрела, по словам очевидцев, произошел взрыв в центре Белгорода — в районе вокзала. Очевидцы публиковали фотографии столба дыма, поднимающегося над городом, а также снимки частных и многоквартирных домов, в которых выбило окна.

Гладков заявил, что во время второго обстрела на подлете к Белгороду российские военные сбили 10 воздушных целей. Во время атаки погибла мирная жительница — в ее автомобиль попал снаряд, машина опрокинулась в кювет. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали. В Белгородском районе трем детям поранило ноги осколками выбитых окон.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело «по фактам гибели и ранений людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями». По какой статье завели дело, не уточняется.

Обстрел Белгорода Meduza

Перед обстрелами вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины, призвали жителей эвакуироваться. Обращение с таким призывом опубликовал «Русский добровольческий корпус» ( ). Днем ранее РДК и другие формирования — легион и — предупреждали об обстрелах приграничных регионов, заявив, что будут «вынуждены» наносить удары по военным объектам, расположенным, как утверждается, на территории Белгорода, в ответ на российские обстрелы украинских городов. После второго обстрела Белгорода РДК и легион «Свобода России» снова призвали губернаторов Курской и Белгородской областей Романа Старовойта и Вячеслава Гладкова объявить эвакуацию мирных жителей. Неясно, причастны ли РДК и легион «Свобода России» к обстрелам российских территорий.

Российские «военкоры» сообщили о новых боях с «украинскими диверсантами» в приграничных регионах Белгородской и Курской областей. «Военкор» Александр Коц со ссылкой на «непосредственного участника» боя рассказал о столкновении в районе села Сподарюшино. Минобороны России заявило о срыве «очередной попытки ВСУ» осуществить прорыв в Белгородскую область. Ведомство утверждает, что в результате ударов российской авиации и артиллерии были убиты до 195 украинских военных, уничтожены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения. После этого заявления Коц опубликовал снимки, предположительно с дрона, на которых запечатлены тела военных с желтым скотчем на рукавах (такое обозначение используют ВСУ, — прим. «Медузы»).

Проект WarGonzo «военкора» Семена Пегова заявил, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли попытку «диверсантов» проникнуть на территорию РФ в районе поселка Теткино Курской области. Глава региона Роман Старовойт подтвердил, что «украинские диверсанты» продолжают попытки прорваться на территорию области, но российские военные и пограничники «не позволили и не позволят» им это сделать. В Росгвардии объявили, что подразделения ведомства участвуют в боях под Теткино.

Легион «Свобода России» заявил, что бойцы формирования уничтожили два склада боекомплекта войск РФ в Теткино. Подразделение также призвало российских военных сдаваться в плен или переходить на сторону Украины.

Начальник штаба РДК Александр «Фортуна» заявил телеграм-каналу «Можем объяснить», что формирование продвинулось «на несколько десятков километров» вглубь российской территории и взяло пленных. По его словам, у РДК нет потерь в Белгородской области, а «со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике». Он отказался сообщить конкретные данные о потерях российской стороны.

С начала войны Белгородская и Курская области, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В последние дни, на фоне боев с вооруженными формированиями на приграничных территориях, такие атаки усилились. Так, только 14 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили 12 беспилотников в Белгородской области и еще три дрона в Курской области. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, помимо Белгорода и Белгородского района, обстрелам и атакам беспилотников подверглись поселок Прохоровка, город Грайворон, села Щетиновка и Покровка. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле поселка Теткино и села Пригородняя Слободка.

Атака вооруженных групп на приграничные территории 12 марта

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают

Атака вооруженных групп на приграничные территории 12 марта

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают