В центре Белгорода произошел взрыв

Жители Белгорода сообщили о взрыве в центре города, пишет телеграм-канал Astra. По данным Baza, взрыв произошел в районе вокзала. Над городом поднимается столб дыма.

Кроме того, очевидцы заявили о взрыве снаряда рядом с автомобилем на Донецкой улице.

За несколько минут до взрыва в городе представители вооруженных формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее устраивали рейды на территорию РФ, — и «Русского добровольческого корпуса» ( ) — предупредили, что будут наносить удары по военным объектам Курской, Белгородской и Брянской областей. Вскоре в Белгороде была объявлена ракетная опасность. После взрыва ее отменили.

Местные власти и Минобороны РФ пока не комментировали сообщения о взрывах.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные территории РФ регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам. В последние дни такие атаки усилились.

В ночь на 14 марта Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области были сбиты 11 беспилотников. Утром ведомство отчиталось об уничтожении восьми реактивных снарядов на полете к Белгороду. Только при обстреле города погиб один человек, еще шестеро пострадали.

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