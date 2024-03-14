Война Семьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ отчиталась о задержании четырех жителей Петербурга. Их заподозрили «в подготовке отравления российских военных на фронте и терактов в городе»

Сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Петербурга, которые, как утверждает ведомство, были членами «Русского добровольческого корпуса» ( ).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанных заподозрили в подготовке терактов в Петербурге и Ленинградской области. Имена задержанных не называются.

По версии спецслужбы, задержанные «намеревались отравить высоко токсичным химическим веществом продукты», которые собирались отправить в виде гуманитарной помощи российским военным в зоне СВО и жителям захваченных РФ территорий Украины.

«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — заявили в ФСБ.

Следственная служба ФСБ по Петербургу возбудила уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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