Война Семьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 марта читайте здесь.
Тем временем в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» (РДК) появилось новое обращение к жителям Курской и Белгородской областей. В нем утверждается, руководство регионов не эвакуирует жителей. а обстрелы городов Украины продолжаются. Поэтому РДК «вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных региоонах».
Губернатор Белгородской области сообщил об атаках на еще два села
По словам Вячеслава Гладкова, под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. Никто не пострадал, но есть «прилет» на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждены трактор и один легковой автомобиль.
В Ивнянском районе беспилотник атаковал село Покровка — дрон врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном частном доме, в еще одном повреждены кровля и выбиты окна. Пострадавших нет.
ФСБ отчиталась о задержании четырех жителей Петербурга. Их заподозрили «в подготовке отравления российских военных на фронте и терактов в городе»
Сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Петербурга, которые, как утверждает ведомство, были членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК).
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанных заподозрили в подготовке терактов в Петербурге и Ленинградской области. Имена задержанных не называются.
По версии спецслужбы, задержанные «намеревались отравить высоко токсичным химическим веществом продукты», которые собирались отправить в виде гуманитарной помощи российским военным в зоне СВО и жителям захваченных РФ территорий Украины.
«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — заявили в ФСБ.
Следственная служба ФСБ по Петербургу возбудила уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждено 25 автомобилей и пять домов, зафиксированы разрушения в здании медучреждения.
Вслед за Вячеславом Гладковым он также сообщил, что во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль, водитель умер на месте.
Российские войска в ночь на 14 марта атаковали «Шахедами» гражданскую инфраструктуру четырех городов Сумской области, сообщает местная администрация.
На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы. О последствиях не сообщается.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в настоящее время украинская диверсионно-разведывательная группа «пытается проникнуть на территорию Белгородской области». По информации канала, бой идет в районе села Сподарюшино.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Вячеслав Гладков также сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Грайворон Белгородской области. По предварительным данным, один человек пострадал.
«В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина — у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался», — заявил Гладков.
Повреждения также получили несколько квартир в жилом доме, выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой служба, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.
Минобороны РФ сообщает, что Украина пыталась атаковать объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня. Силы ПВО уничтожили восемь снарядов, утверждает военное ведомство.
При обстреле Белгорода погиб один человек, еще трое пострадали
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 14 марта над Белгородом и областью сработала система ПВО, которая сбила восемь воздушных целей на подлете к городу.
По данным Гладкова, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель. Сообщается также о трех пострадавших — двух женщинах и одном мужчине.
«В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль», — говорится в сообщении губернатора.
Местные телеграм-каналы публикую видео, на которых, как утверждается, момент прилета по автомобилю.
ВСУ: российские войска атаковали Украину 36 дронами, 22 из них было сбито
В сводке Генштаба ВСУ говорится, что ночью 14 марта российские войска атаковали Украину 36 дронами-камикадзе типа «Шахед». Силы ПВО сбили 22 беспилотника.
О последствиях атаки еще 14 дронов в сводке не сообщается.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 14 украинских беспилотников
За ночь 14 марта российские средства ПВО сбили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.
11 дронов перехвачено над Белгородской областью, еще три — над Курской.
Здравствуйте! Начинается 750-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.