Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть ограничений. Медведев ответил, что тогда у России нет красных линий в отношении Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи 7 марта с лидерами политических партий страны заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Об этом сообщают издания Le Monde и Le Figaro со ссылкой на участников встречи.

По словам лидера партии «Европа. Экология—Зеленые» Марин Тонделье, во время встречи Макрон заявил, что у Владимира Путина «нет никаких ограничений», а рамки, которые союзники Украины устанавливают сами себе, дают России преимущество. «Мы должны показать, что ограничений нет и у нас», — цитирует Тонделье слова Макрона.

Лидер «Французской коммунистической партии» Фабьен Руссель и лидер «Национального объединения» Жордан Барделл заявили, что из сказанного Макроном следует, что ограничений или красных линий в вопросах поддержки Украины со стороны Франции больше нет.

«Президент очень серьезно говорил о необходимости быстрой мобилизации дополнительных ресурсов для борьбы с российской угрозой в Украине», — добавил в комментарии Le Figaro депутат Бертран Панше.

Другой неназванный участник встречи рассказал Le Monde, что Макрон также говорил о рисках продвижения российской армии в направлении Одессы или Киева. «Мы ни при каких обстоятельствах не должны позволить [Москве] сделать это», — цитирует источник слова Макрона.

Говорил ли сам президент Франции, что в вопросах поддержки Украины «больше нет красных линий», неясно. Тем не менее именно эти слова, ссылаясь на Le Monde, прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это означает, что тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», — написал он в соцсети Х.

Свой пост Медведев завершил фразой из римского права — «In hostem omina licita», которая означает «По отношению к врагу все дозволено».

Эммануэль Макрон заявил 26 февраля, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. Вместе с этим он допустил, что западные союзники могут отправить свои войска в Украину, хотя и добавил, что консенсуса по этому вопросу пока нет.

Вскоре его слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины. Позднее эту тему затронул Владимир Путин, пригрозив «трагичными последствиями» для «возможных интервентов».

Представители некоторых западных стран, в том числе США, заявили, что не намерены отправлять в Украину свои войска. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что у альянса нет таких планов.

В начале марта Макрон прокомментировал свое заявление в интервью чешскому изданию Novinky.cz. «Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

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