Песков назвал неизбежным прямой конфликт России с НАТО, если военные альянса появятся в Украине

Прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге для прессы 27 февраля представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск европейских стран в Украину.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта). Вот так и оцениваем», — ответил Песков, говоря о том, каковы будут в таком случае риски эскалации и прямого конфликта с НАТО.

В целом здесь, наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину стран НАТО — это, конечно, очень важно, новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению (цитата по «Интерфаксу»).

Песков добавил, что другие страны НАТО «сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия», поскольку прямой конфликт с Россией не в их интересах.

26 февраля в Париже прошла конференция, на которой лидеры 20 стран Европы, а также представители Великобритании и США обсуждали военную помощь Украине. В ходе этого мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. Вместе с этим он допустил, что союзники могут отправить свои войска в Украину, хотя добавил, что консенсуса по этому поводу пока нет.

Основным вопросом, который обсуждался на встрече в Париже, были поставки боеприпасов Украине. Страны ЕС пока не могут выполнить взятые на себя обязательства по поставкам и рассчитывают закупить боеприпасы в третьих странах. Чехия, выступившая с такой инициативой, сообщила, что соглашение о закупке боеприпасов по такой схеме подписали 15 стран.