Путин в послании Федеральному собранию пригрозил ударами по странам Запада

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию пригрозил западным странам ответными ударами в случае атак на территорию России.

По словам Путина, западные страны спровоцировали конфликт в Украине, на Ближнем Востоке, и «продолжают лгать», заявляя «без всякого смущения», что Россия намеревается напасть на Европу.

А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения, заговорили о возможности отправки на Украину контингента НАТО.

Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров стран Европы, допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Ряд стран, включая США, не поддержали эту идею.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины.

В январе 2024 года немецкий таблоид Bild писал, что Германия рассматривает атаку России на восточный фланг НАТО в 2025 году в качестве одного из сценариев. Bloomberg со ссылками на источники рассказывал, что в странах Балтии вопрос нападения России обсуждают не в контексте «что будет, если», а как конкретную перспективу.

что говорят эксперты о вероятности нападения россии на страны нато Макрон сказал, что европейские солдаты в теории могут отправиться в Украину. А Кремль ответил: это приведет к прямому конфликту с НАТО. Ну бред же! Или нет?