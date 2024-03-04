Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не планирует отправлять свои войска в Украину
Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину, сообщил президент Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.cz.
В разговоре с журналистами Макрон напомнил, что 26 февраля на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Париже ему задали вопрос об отправке войск в Украину. Президент тогда ответил, что «ничего не исключено».
«Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — пояснил Макрон.
Президент также добавил, что всегда четко выражал позицию страны, согласно которой Франция не воюет с Россией и не стремится к эскалации конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность отправки войск в Украину на конференции, на которой лидеры стран Европы обсуждали помощь Киеву. Президент тогда подчеркнул, что среди европейских стран нет консенсуса по этому вопросу.
Вскоре его слова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины. Позднее эту тему затронул президент Владимир Путин, пригрозив «трагичными последствиями» для «возможных интервентов».
В свою очередь представители ряда западных стран, в том числе США, заявили, что не намерены отправлять в Украину свои войска. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что у альянса нет таких планов.
В начале марта газета Le Monde сообщила, что Франция может разрешить своему спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, чтобы разместить их, например, на объектах наземной противовоздушной обороны, тем самым ограничив возможности российских военных для нанесения ударов.