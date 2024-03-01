Le Monde: во Франции размышляют над тем, чтобы разрешить своему спецназу и другим военным пересекать границу Украины

Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины, утверждает французская газета Le Monde (статья доступна по подписке).

С самого начала полномасштабной войны в Украине, пишет издание, в Украине находились многочисленные тайные агенты западных спецслужб: дипломаты под прикрытием, «советники», внедренные в украинские штабы, или спецназ всех типов. «Все союзные государства присутствуют в Украине. Это не боевые подразделения, но там присутствуют, например, представители всех спецслужб», — заявил газете украинский дипломатический источник.

Официально Париж отрицает присутствие своих военных в Украине. По данным Le Monde, на украинских территориях находятся сотрудники Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE), но «даже возможную смерть некоторых из них на данный момент можно правдоподобно отрицать», отмечает газета.

Французский спецназ, бойцы которого не относятся к тайным агентам и подчиняются генштабу, не пересекают украинскую границу — чтобы обучать украинских солдат или контролировать поставки вооружений, они приезжают в соседние страны. Но сейчас, пишет Le Monde, «в центре французских размышлений находится идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями».

В материале издания отмечается, что этот вариант не предполагает массированного развертывания войск, и, прежде всего, рассматривается как средство поставить Россию перед «стратегической дилеммой». Издание предполагает, что солдаты из Франции или других стран смогут присутствовать на объектах наземной противовоздушной обороны, что потенциально сделает некоторые районы Украины безопасными и серьезно ограничит удары российской армии. Это также может оказаться важным, когда в Украину прибудут американские самолеты F-16.

Как сообщает французская газета Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон проведет 7 марта встречу со всеми политическими силами Франции, чтобы обсудить возможную отправку сухопутных войск в Украину. Елисейский дворец направил приглашения лидерам партий, представленных в парламенте.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. Вместе с этим он допустил, что западные союзники могут отправить свои войска в Украину, хотя добавил, что консенсуса по этому вопросу пока нет. Издания Financial Times и Bild писали, что в Украине уже находится некоторое количество западных военных.

Заявление Макрона не поддержали во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, Швеции, Польше, Италии, а также в Великобритании, США и в блоке НАТО. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью France Info заявил, что страна не намерена отправлять свои войска в Украину.

Европейская комиссия назвала вопрос отправки войск в Украину «ответственностью и суверенным решением стран ЕС». В Кремле заявили, что отправка войск из Европы в Украину сделает неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО.

Все эпизоды Макрон сказал, что европейские солдаты в теории могут отправиться в Украину. А Кремль ответил: это приведет к прямому конфликту с НАТО. Ну бред же! Или нет? 00:00 38:27

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