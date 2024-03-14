Российские «Буки» под Авдеевкой. «Кошмармобиль» ВСУ под Бахмутом Семьсот сорок девятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Десятки беспилотников атаковали регионы России. В Рязани под удар попал завод «Роснефти».

ТАСС и белгородские СМИ сообщили об ударе беспилотника по зданию управления ФСБ в Белгороде. Позже они удалили эти сообщения.

Источники «РБК-Украина» утверждают, что здание ФСБ с помощью украинских беспилотников атаковали «российские добровольцы».

Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые.

Пять человек погибли, более 40 пострадали в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта.

Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Источник РИА Новости сообщил об уголовном деле на Михаила Зыгаря по статье о «фейках» о российской армии.

Страны ЕС согласовали выделение дополнительных пяти миллиардов евро для Украины.

Российские ЗРК «Бук» под Авдеевкой

Российские государственные агентства распространили фото зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» в зоне боев в марте 2024 года под Авдеевкой в Донецкой области. В ноябре 2022 года Минобороны РФ публиковало видео «совместной боевой работы» «Бук-М2» и «Бук-М3», утверждая, что они «регулярно поражают реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, а также летательные аппараты на разном удалении». В 2014 году модификация ЗРК — «Бук-М1» — сбила, как установило международное расследование, малайзийский «Боинг», пролетавший над Донецкой областью. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. Россия вину за уничтожение самолета не признала.

Пусковые установки ЗРК «Бук-М2», как объявляло Минобороны, «поражают самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на удалении около 40 километров»

Станислав Красильников / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Новый «Бук-М3», как утверждает военное ведомство РФ, способен поражать цели на расстоянии до 70 километров Станислав Красильников / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

«Совместное использование ЗРК [„Бук-М2“ и „Бук-М3“], работающих на различном удалении, позволяет создать эшелонированную зону противовоздушной обороны и максимально сократить эффективность воздушного удара противника», — заявляли в Минобороны РФ Станислав Красильников / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

К началу полномасштабного вторжения в Украину у Сухопутных войск РФ стояло на вооружении около 200 ЗПК «Бук-М1», около 90 ЗРК «Бук-М2» и около 60 ЗРК «Бук-М3». Данные о потерях техники и личного состава Минобороны РФ не раскрывает. По данным независимого проекта Oryx, ВС РФ потеряли 27 пусковых установок «Бук-М1», 21 -«Бук-М2», четыре — «Бук-М3» и еще 12 неопознанной модификации Станислав Красильников / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Украинские солдаты под Часовым Яром перед отправкой на передовую

Часов Яр — город в 13 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута. Через город, который покинули почти все жители, проходит важнейшая линия снабжения ВСУ, из него украинские военные после кратких передышек отправляются на передовую.

Бойцы 5-й отдельной бригады ранним утром готовятся отправиться из Часова Яра на передовую Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

На передовой бойцы 5-й бригады проведут четыре дня, потом их на некоторое сменят другие военнослужащие ВСУ Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

«Кошмармобиль» ВСУ под Бахмутом

В январе 2024 года ВСУ впервые показали «кошмаромобиль» — мобильную реактивную установку залпового огня, которую создали бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады вместе с волонтерами. Направляющие для снарядов взяли от РСЗО «Град» и установили на базу пикапа. Уже несколько месяцев эту кустарную систему залпового огня используют в боях в Донецкой области.

Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Портреты погибших украинских солдат на мемориале в Киеве

Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.