Российские «Буки» под Авдеевкой. «Кошмармобиль» ВСУ под Бахмутом Семьсот сорок девятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Десятки беспилотников атаковали регионы России. В Рязани под удар попал завод «Роснефти».
- ТАСС и белгородские СМИ сообщили об ударе беспилотника по зданию управления ФСБ в Белгороде. Позже они удалили эти сообщения.
- Источники «РБК-Украина» утверждают, что здание ФСБ с помощью украинских беспилотников атаковали «российские добровольцы».
- Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые.
- Пять человек погибли, более 40 пострадали в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта.
- Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.
- Источник РИА Новости сообщил об уголовном деле на Михаила Зыгаря по статье о «фейках» о российской армии.
- Страны ЕС согласовали выделение дополнительных пяти миллиардов евро для Украины.
Российские ЗРК «Бук» под Авдеевкой
Российские государственные агентства распространили фото зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» в зоне боев в марте 2024 года под Авдеевкой в Донецкой области. В ноябре 2022 года Минобороны РФ публиковало видео «совместной боевой работы» «Бук-М2» и «Бук-М3», утверждая, что они «регулярно поражают реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, а также летательные аппараты на разном удалении». В 2014 году модификация ЗРК — «Бук-М1» — сбила, как установило международное расследование, малайзийский «Боинг», пролетавший над Донецкой областью. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. Россия вину за уничтожение самолета не признала.
Украинские солдаты под Часовым Яром перед отправкой на передовую
Часов Яр — город в 13 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута. Через город, который покинули почти все жители, проходит важнейшая линия снабжения ВСУ, из него украинские военные после кратких передышек отправляются на передовую.
«Кошмармобиль» ВСУ под Бахмутом
В январе 2024 года ВСУ впервые показали «кошмаромобиль» — мобильную реактивную установку залпового огня, которую создали бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады вместе с волонтерами. Направляющие для снарядов взяли от РСЗО «Град» и установили на базу пикапа. Уже несколько месяцев эту кустарную систему залпового огня используют в боях в Донецкой области.
Портреты погибших украинских солдат на мемориале в Киеве
Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.