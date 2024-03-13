Более 50 беспилотников атаковали регионы России. В Рязани под удар попал завод «Роснефти»

Несколько десятков беспилотников атаковали регионы России в ночь на 13 марта.

В Рязани дроны нанесли удар по нефтезаводу. Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате атаки произошел пожар, есть пострадавшие. Другие подробности он не привел.

По данным телеграм-канала «112», близкого к РЕН, три ударных дрона атаковали «Рязаньнефтепродукт» — дочернюю структуру «Роснефти». Утверждается, что беспилотники попали в две установки по первичной переработке нефти. Произошел пожар, площадь которого, по разным данным, составила 100-200 квадратных метров.

В результате атаки пострадали два человека, их госпитализировали, сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника больницы скорой медицинской помощи Рязани. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Местные жители сняли несколько видео, на которых показан момент удара.

Внимание. На видео есть мат

В Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили больше 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура и жилье, в Бутурлиновском районе — частный дом и подстанция, в Советском районе частично разрушена крыша магазина. Пострадавших нет.

В Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение ночи российские силы ПВО сбили в регионе не менее шести беспилотников: два в районе села Серебрянка, два в районе села Богословка, один в городе Губкине, один в районе села Круглое. В результате атак БПЛА никто не пострадал, повреждены жилые дома, линия газоснабжения и линия электропередачи. При обстреле города Шебекино пострадал сотрудник промышленного предприятия, на предприятии «есть задымление», повреждены жилые дома и линии электропередачи.

В Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

В Курской области российские военные сбили шесть беспилотников, заявил глава региона Роман Старовойт. Два из них сбили над Курском, три — в Курском районе, один — над территорией области. О последствиях атак на земле губернатор не сообщает.

Власти Липецкой области также сообщили, что регион атаковали беспилотники. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что власти получают информацию «о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района». О последствиях атак не сообщается.

Украинские беспилотники регулярно атакуют объекты в России. В последние дни таких нападений стало больше, так, только 12 марта об атаках дронов сообщили власти десяти регионов РФ. В этот день в Нижегородской и Орловской областях из-за ударов БПЛА загорелись нефтебазы, из-за чего Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в России, отключил установку по переработке нефти.