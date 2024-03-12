Война Семьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 марта читайте здесь.
В украинской разведке утверждают, что подразделения добровольцев, заявивших о прорыве границы РФ, действуют автономно
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии «РБК-Украина».
«Легион „Свобода России“, РДК, Сибирский батальон на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи. Вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории. В конце концов, они граждане РФ и имеют на это полное право», — сказал Юсов.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон проникли на территорию Курской и Белгородской областей РФ в рамках совместной операции. «Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В Теткино Курской области в настоящую минуту идет стрелковый бой», — написал Гладков в телеграм-канале утром 12 марта.
Легион «Свобода России» и Сибирский батальон опубликовали видеозаписи, на которых, предположительно, бойцы подразделений проникают на территорию РФ. В РДК, в отличие от двух других группировок, никак не комментировали случившееся и никаких записей не публиковали.
В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА, из-за которой произошел пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, никто не пострадал. По информации СМИ, беспилотник атаковал нефтебазу.
Жительница Шебекино Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
У пострадавшей женщины осколочное ранение лица. Рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате обстрела в Шебекино повреждены шесть частных домов, магазин, центральная районная больница, детский сад, техникум и два легковых автомобиля.
Вместе с легионом «Свобода России» в рейде в приграничные регионы РФ участвует Сибирский батальон — формирование из добровольцев из России, в основном из Сибири, о существовании которого стало известно в октябре 2023 года.
В телеграм-канале Сибирского батальона сказано, что на территории РФ «идут ожесточенные бои». Кроме того, бойцы подразделения призывают россиян игнорировать президентские выборы в РФ.
Сибирский батальон, как и легион «Свобода России», распространил видеозаписи, якобы снятые во время рейда. Где и когда велась съемка, неизвестно.
Подтвердить или опровергнуть эти заявления не представляется возможным. Власти РФ это не комментировали.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фото с места пожара на нефтеперерабатывающем объекте в Кстово. В тушении, по словам Никитина, задействован пожарный поезд. Глава региона утверждает, что возгорание локализовано. По данным СМИ, после атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе «Лукойла».
Легион «Свобода России», воюющий на стороне Украины, утверждает, что бойцы группировки пересекли украинско-российскую границу. Представители легиона опубликовали видео, на котором видно, как по дороге едет танк. Где и когда снята запись, неизвестно.
Российские «военкоры» сообщили, что несколько вооруженных групп при поддержке минометного и артиллерийского огня пытались прорваться на пикапах на территорию Курской и Белгородской областей. На подходе к границе заметили несколько танков. Жители Курской области сообщают, что в районе Теткино идет бой.
Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Авдеевку — город в Донецкой области Украины, захваченный российскими войсками в феврале.
О визите Кириенко утром 12 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин, не уточняя, когда именно состоялась поездка. По словам Пушилина, они с Кириенко «осмотрели авдеевский коксохимзавод, пообщались с жителями, передали гуманитарную помощь».
- Сергей Кириенко курирует в администрации президента РФ внутреннюю политику. Он неоднократно посещал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Также сообщалось о поездках Кириенко в захваченную российскими властями часть Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС и визите на Запорожскую АЭС.
Российские войска нанесли авиаудар по Купянску Харьковской области в ночь на 12 марта, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, российские военные сбросили управляемую авиабомбу на город в 1:30 ночи (2:30 мск). В результате удара в трех квартирах в одном подъезде пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Также загорелось помещение в другом подъезде.
В ГСЧС Украины уточнили, что горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К 4:15 утра (5:15 мск) огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденный дом, жертв и пострадавших не обнаружено.
В международных аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги «для обеспечения безопасности полетов» вводили временные ограничения в ночь на 12 марта, когда регионы России атаковали беспилотники.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, работа аэропорта Грабцево в Калуге была ограничена с 02:57 мск до 05:16 мск, аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде — с 05:04 до 07:59 мск. При этом за время действия ограничений только один самолет ушел на запасной аэродром вместо посадки в Стригино.
Сейчас аэропорты работают штатно, отметили в Росавиации.
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников в ночь на 12 марта, объявило Минобороны РФ
Российская сторона утверждают, что военные сбили беспилотники в Московской области (два дрона), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областях. Об атаке беспилотников также сообщили власти Нижегородской и Воронежской областей.
После атаки беспилотников пожар произошел на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Кстово Нижегородской области, рассказал губернатор региона Глеб Никитин. По его словам возгорание произошло на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.
Телеграм-канал Baza пишет, что пожар произошел на нефтебазе «Лукойла». Связанный с силовиками канал «112» утверждает, что дрон попал в установку перегонки нефти. В «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом». В тушении возгорания принимает участие пожарный поезд.
Один из беспилотников атаковал объект топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По данным телеграм-каналов, загорелась нефтебаза. ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона пишет, что горит резервуар нефтехранилища. Люди не пострадали, утверждает губернатор. Из двух многоэтажных домов, которые находятся неподалеку от горящей нефтебазы, эвакуировали 17 человек, рассказал мэр Орла Юрий Парахин.
В Белгородской области после атаки беспилотника без света остались семь сел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также после попадания снаряда повреждена линия электропередачи в селе Новая Таволжанка. В городе Шебекино при падении дрона выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 114 авиационных ударов, совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Прогресс Черниговской области; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошеевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Работино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
- В ночь на 12 марта российские войска атаковали Украину, применив 22 дрона «Шахед», силы ПВО Украины уничтожили 17 ударных БПЛА.
- Под артиллерийским огнем находились более 145 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
- Вооруженные силы Украины отразили 15 атак российских войск на лиманском направлении, шесть — на бахмутском, 16 — на авдеевском, 21 — на новопавловском, семь — на ореховском, одну — на херсонском.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному пункту управления ВС РФ.
- Подразделениями ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 «Зоопарк».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 748-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.