Война Семьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

В украинской разведке утверждают, что подразделения добровольцев, заявивших о прорыве границы РФ, действуют автономно

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии «РБК-Украина».

«Легион „Свобода России“, , Сибирский батальон на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи. Вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории. В конце концов, они граждане РФ и имеют на это полное право», — сказал Юсов.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что легион «Свобода России», РДК и Сибирский батальон проникли на территорию Курской и Белгородской областей РФ в рамках совместной операции. «Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В Теткино Курской области в настоящую минуту идет стрелковый бой», — написал Гладков в телеграм-канале утром 12 марта.

Легион «Свобода России» и Сибирский батальон опубликовали видеозаписи, на которых, предположительно, бойцы подразделений проникают на территорию РФ. В РДК, в отличие от двух других группировок, никак не комментировали случившееся и никаких записей не публиковали.