Нижегородский НПЗ (один из крупнейших в России) из-за атаки беспилотника отключил установку по переработке нефти

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Нижегородской области остановлена крупнейшая установка по переработке нефти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на предприятии. По словам собеседника, установку остановили после пожара, начавшегося из-за атаки беспилотника.

По информации источников Reuters, на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в результате атаки БПЛА повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает больше 50% производства завода.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что 12 марта беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне, и на одной из установок по переработке нефти произошел пожар. Около 14:00 по московскому времени глава региона заявил, что пожар ликвидирован. На каком именно объекте был пожар, он не уточнил.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» расположен именно в Кстовской промзоне. Компания «Лукойл» не комментировала атаку на предприятие.

НПЗ может перерабатывать около 15,8 миллиона тонн нефти в год (5,8% от общего объема переработки в стране). На этом предприятии производят около 4,9 миллиона тонн бензина (11% всего выпускаемого в России бензина), пишет Reuters.

С начала полномасштабной российско-украинской войны топливно-энергетические объекты на территории РФ регулярно подвергаются атакам беспилотников. 12 марта дроны атаковали как минимум девять российских регионов, при этом в Нижегородской и Орловской областях загорелись нефтебазы.

Как писало Минобороны Великобритании, власти России с марта запретили на полгода экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях растущего спроса. «Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились в результате многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России», — отмечала британская разведка.

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