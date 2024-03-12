Беспилотники атаковали семь российских регионов. В Орловской и Нижегородской областях загорелись нефтебазы

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 12 марта уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников в семи регионах России, объявило Минобороны РФ.

В военном ведомстве, пишет ТАСС, утверждают, что сбили беспилотники в Московской (два дрона), Ленинградской (один дрон), Белгородской (семь дронов), Курской (11 дронов), Брянской (один дрон), Тульской (один дрон) и Орловской (два дрона) областях.

После атаки беспилотников пожар произошел на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Кстово Нижегородской области, рассказал губернатор региона Глеб Никитин. По его словам возгорание произошло на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.

Телеграм-канал Baza пишет, что пожар произошел на нефтебазе «Лукойла». Связанный с силовиками канал «112» утверждает, что дрон попал в установку перегонки нефти. В «Лукойле» сообщили, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом». В тушении возгорания принимает участие пожарный поезд.

Один из беспилотников атаковал объект топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По данным телеграм-каналов, загорелась нефтебаза. ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона пишет, что горит резервуар нефтехранилища. Люди не пострадали, утверждает губернатор. Из двух многоэтажных домов, которые находятся неподалеку от горящей нефтебазы, эвакуировали 17 человек, рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

В Белгородской области после атаки беспилотника без света остались семь сел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также после попадания снаряда повреждена линия электропередачи в селе Новая Таволжанка. В городе Шебекино при падении дрона выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.

Минобороны объявило утром 12 марта, что силы ПВО в Белгородской области сбили одну ракету «Точка-У» и восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший на город беспилотник сбили в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Также нет разрушений и пострадавших в Ленинградской, Брянской, Воронежской областях, заявили местные власти. Губернатор Курской области Роман Старовойт о последствиях атаки пока не сообщал, рассказав о сбитых беспилотниках.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атаками беспилотников. Россия обвиняет в атаках Украину. Украинские власти не комментируют сообщения об этом. Источники украинских СМИ связывают атаки на российские объекты с операциями военной разведки Украины или СБУ.