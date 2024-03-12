Во Львове школьники учатся стрелять и пилотировать дроны. Под Лиманом украинские военные готовятся к новому бою Семьсот сорок седьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

«Медуза» выяснила, как в России «перевоспитывают» вывезенных из Украины детей.

CNN: Россия производит в три раза больше снарядов, чем Запад для Украины.

Путин в третий раз с начала войны сменил замминистра обороны по тыловому обеспечению. Должность получил генерал-лейтенант Андрей Булыга.

В Украине заочно осудили 15 российских военных, которые в марте 2022 года почти месяц удерживали больше 360 жителей села Ягодное в подвале школы.

Беспилотники атаковали Одесскую и Харьковскую области, пострадавших нет.

The New York Times: Украина, вероятно, получит к лету 2024 года только шесть из обещанных 45 истребителей F-16.

«20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Владимир Зеленский назвал высказывания папы римского о «смелости» вести переговоры «виртуальным посредничеством».

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине и «война закончится».

Во Львове школьники учатся пилотировать дроны и оказывать первую помощь

Во Львове для занятий по обязательному для старшеклассников предмету «Защита Украины» открыли военно-патриотические центры. Первый такой центр «Звитяга» («Доблесть») открылся в мае 2023 года, в августе начал работать второй, а всего в городе должны появиться 12 таких центров. Школьники учатся стрелять, пилотировать дроны и оказывать первую помощь пострадавшим. Хотя основной задачей военно-патриотических центров является обучение школьников, после уроков они открыты и для всех желающих повысить свой уровень подготовки.

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Подразделения ВСУ под Лиманом

Лиман, расположенный примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка, имеет стратегически важное значение. В конце мая 2022 года российские войска захватили город, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить Лиман. Под Лиманом, который превратился в город-призрак, по-прежнему идут ожесточенные бои.

Боец ВСУ запускает АСУ-1 «Валькирия». Этот беспилотный авиационный комплекс производит компания «Авиационные системы Украины» Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Центр управления беспилотниками ВСУ под Лиманом. FPV-дроны, позволяющие операторам видеть картинку от первого лица, играют все более важную роль в боях Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Под Лиманом дислоцированы механизированные бригады ВСУ Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Украинские танкисты готовятся к новому бою Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Билборды в Санкт-Петербурге

На фоне продолжающегося третий год полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России 15-17 марта проведут президентские выборы. Владимир Путин баллотируется на пятый срок на посту президента. На улицах российских городов, в том числе в Санкт-Петербурге, предвыборная агитация соседствует с плакатами, призывающими россиян на военную службу по контракту. Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.