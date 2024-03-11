Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед» в ночь на 11 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ. Всего, по данным украинских военных, Россия применила 25 беспилотников. Украинские силы ПВО, как утверждается, уничтожили 15 дронов.

Над Одесской областью сбили 10 беспилотников, сообщили Силы обороны юга Украины. По информации военных, в Одесском районе поражен объект инфраструктуры и повреждены административные здания. Ударной волной выбило окна в частных домах, обломки дронов разрушили хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харькове в результате атаки дронов повреждения получили два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры и здание коммунального учреждения, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры в районе плотной жилой застройки, из-за чего сам объект и жилые дома рядом получили повреждения. По данным украинских властей, никто не пострадал.

Россия и Украина активно используют беспилотники во время полномасштабной войны. Как заявили в Минобороны РФ, в ночь на 11 марта силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника — два над Орловской областью и два над Брянской. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

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