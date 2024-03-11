Война Семьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Зеленский назвал «виртуальным посредничеством» высказывания папы римского о «смелости» вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова папы римского Франциска, который заявил в интервью швейцарской вещательной компании RSI, что тому, кто проигрывает, надо «иметь смелость вести переговоры».

Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все. И я благодарю каждого украинского капеллана, который — с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизни и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить.

По словам Зеленского, российские войска не идут дальше по Европе «только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом». «В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась», — добавил Зеленский.

Слова папы римского о мирных переговорах раскритиковали и другие украинские и европейские политики.

папа римский снова высказался о мирных переговорах в украине

Папу римского в который раз критикуют за слова о российско-украинской войне. Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг, сказал он теперь

папа римский снова высказался о мирных переговорах в украине