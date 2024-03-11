Война Семьсот сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны России отчиталось о четырех украинских беспилотниках, сбитых над Орловской и Брянской областями.
- Беспилотники атаковали Одесскую и Харьковскую области, пострадавших нет.
- В Курской области два местных жителя ранены при обстреле.
- «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
- Зеленский назвал высказывания папы римского о «смелости» вести переговоры «виртуальным посредничеством»
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине и «война закончится».
Глава МИД Германии поддержала предложение британского министра иностранных дел об обмене крылатыми ракетами, позволяющем поставить дальнобойное оружие Украине.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил закупить у Берлина крылатые ракеты Taurus, а взамен поставить Киеву больше дальнобойных британских ракет Storm Shadow.
«Круговой обмен — это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад», — сказала глава МИД Германии Анналена Бербок (ее слова приводит Der Spiegel).
Один из раненых при обстреле в Курской области местных жителей умер в больнице, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Житель села Гончаровка Суджанского района, об обстреле которого сообщил незадолго до этого Старовойт, умер в больнице. Других подробностей губернатор не привел. При обстреле была ранена еще одна местная жительница, она получила контузию.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 64 боевых столкновения. Российские войска нанесли четыре ракетных и 88 авиационных ударов, а также совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- Российские войска атаковали Украину 25 беспилотниками типа «Шахед». Силы ПВО сбили 15 из них.
- На лиманском направлении ВСУ отбили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Ямполовки, Спорного и Раздоловки Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские силы отразили пять атак в районах Клещеевки и Андреевки и восточнее Временного Яра Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 17 атак в районах Бердычей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где российские войска при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
- На ореховском направлении ВСУ отбили три атаки в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли четыре безуспешных штурмовых действия.
- За сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одному зенитному ракетному комплексу российских войск.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов, двум станциям радиоэлектронной борьбы и двум средствам ПВО российских сил.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине и «война закончится»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу M1 заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США «не даст ни цента» военной помощи Украине.
По словам Орбана, прекращение военной помощи поможет остановить войну. «Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена», — заявил Орбан.
Зеленский назвал «виртуальным посредничеством» высказывания папы римского о «смелости» вести переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова папы римского Франциска, который заявил в интервью швейцарской вещательной компании RSI, что тому, кто проигрывает, надо «иметь смелость вести переговоры».
Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все. И я благодарю каждого украинского капеллана, который — с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизни и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя уничтожить.
По словам Зеленского, российские войска не идут дальше по Европе «только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом». «В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась», — добавил Зеленский.
Слова папы римского о мирных переговорах раскритиковали и другие украинские и европейские политики.
В Курской области двое жителей ранены при обстреле
В селе Гончаровка Суджанского района Курской области двое местных жителей получили ранения при обстреле, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию, уточнил Старовойт. Дом, в котором они жили, сильно поврежден обстрелом, также осколками посечен их автомобиль.
«20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм»
Документальная картина «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получила «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» на 96-я церемонии вручения премий Американской киноакадемии.
Это первый «Оскар» в истории украинских фильмов. Однако выходя за наградой, Чернов сказал, что хотел бы, чтобы этого фильма не было.
Это первый «Оскар» в украинской истории. Это честь для меня. Но, вероятно, я первый режиссер в истории, который скажет, стоя на этой сцене: «Хотел бы я, чтобы этого фильма не было». Я бы отдал эту награду, чтобы Россия никогда бы не нападала на Украину.
Вместе с Черновым на сцену за наградой поднялись фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые работали с ним в окруженном Мариуполе в 2022 году.
Беспилотники атаковали Одесскую и Харьковскую области
Над Одессой сбили 10 беспилотников типа «Шахед-131/136», сообщили Силы обороны юга Украины. По данным военных, в Одесском районе поражен инфраструктурный объект и повреждены административные здания. Ударной волной выбило окна в частных домах. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Сил оборон юга.
В Харькове в результате атаки дронов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадавших, по его словам, нет.
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что попадание по объекту гражданской инфраструктуры было в районе плотной жилой застройки, но обошлось без жертв. Сам объект, по его словам, частично поврежден, как и жилые дома рядом.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали территорию Украины 25 беспилотниками. Силы ПВО сбили 15 из них.
Минобороны России отчиталось о четырех сбитых над Орловской и Брянской областями украинских беспилотниках
За ночь над территорией Орловской и Брянской областей были сбиты четыре украинских беспилотника, заявили в Минобороны России. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении одного беспилотника над Климовским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых беспилотниках. Один, по его словам, уничтожили над территорией Шаблыкинского района, второй — в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет, заявил Клычков.
Здравствуйте. Сегодня 747-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.