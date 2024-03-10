Война Семьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 марта читайте здесь.
«Фуру расхерячило, успели потушить. А вот беспилотник!»
Телеграм-канал «Строитель Онлайн» публикует видео очевидца, который заснял (и прокомментировал) последствия попадания беспилотника по грузовику в городе Строитель Белгородской области.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине Строителя упали «с последующей детонацией» два украинских беспилотника самолетного типа. Никто не пострадал.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о еще двух обстрелах в регионе.
В Курске сработала ПВО, украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы.
В селе Гордеевка Кореневского района повреждена крыша и выбиты окна одного из домов. Всего в этом селе зафиксировано шесть «прилетов», люди не пострадали, пишет Старовойт.
В результате обстрела со стороны Украины в Курской области погибла женщина
Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района. Погибла местная жительница, ее муж получил «обширные ожоги».
В результате обстрела поврежден еще один дом, в селе частично отсутствует свет.
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Последствия попадания российского «Шахеда» по промышленному объекту в Одесском районе
В результате удара на объекте возник пожар, который быстро потушили. Люди не пострадали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Войска РФ нанесли пять ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 обстрелов из реактивных систем залпового огна по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- Авиационные удары наносились по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Украинские военные отбили семь атак российской стороны на Лиманском направлении, шесть атак на Бахмутском, 16 атак на Авдеевском и восемь атак на Ореховском направлении. На Новопавловском направлении в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области войска РФ при поддержке авиации более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской стороны. Ракетные войска нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средствам ПВО войск РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ВСУ сбили 35 из 39 российских дронов, запущенных по Украине
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Силы ПВО сбили 35 дронов типа «Шахед» в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
В сообщении также говорится о четырех зенитных управляемых ракетах С-300, которые российские войска выпустили по Харьковской и Донецкой областям. Об их перехвате Воздушные силы ВСУ не сообщали.
Силы оборона юга Украины сообщили, что один из российских беспилотников попал в здание на промышленном объекте в Одесском районе, а другой повредил линию электропередач в Николаевском районе.
Здравствуйте. Сегодня 746-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.