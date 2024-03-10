Война Семьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

В результате обстрела со стороны Украины в Курской области погибла женщина

Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района. Погибла местная жительница, ее муж получил «обширные ожоги».

В результате обстрела поврежден еще один дом, в селе частично отсутствует свет.