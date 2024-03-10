В Уссурийске завели уголовное дело на мужчину, который угрожал «оторвать вторую ногу» участнику войны в Украине

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Уссурийска, которого подозревают в том, что он угрожал участнику войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Дело завели по статьям об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ) и хулиганстве (статья 213 УК РФ). СК также отчитался о задержании подозреваемого. По данным ведомства, ему 30 лет и он «более 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере привлечения к труду мигрантов, а также правил дорожного движения».

Издание Vladivostok1 сообщает, что инцидент произошел на парковке у магазина «Семь ветров». Утверждается, что мужчина припарковал машину на месте для людей с инвалидностью, за что ему сделал замечание очевидец — военный, лишившийся одной ноги на войне в Украине. Телеграм-канал NEWS.VL пишет, что замечание водителю сделал военный с позывным «Кипиш».

Телеграм-канал также опубликовал видео, которое, предположительно, снимает военный. На нем автор ролика говорит, что водитель угрожал ему «ногу вторую оторвать».

Позже в местном телеграм-канал появилось обращение, которое, как утверждается, написал водитель. В обращении отмечается, что «говорить такие вещи, не узнав, что произошло — неправильно». По его словам, замечание на парковке ему сделал человек в гражданской одежде. Водитель также утверждает, что ездил на фронт и «отвозил ребятам лекарства, работал в госпитале».

«Мне сделал замечание человек, который был в гражданской форме и сидел в машине, по которому не было видно, что он инвалид, и на лбу не было написано о том, что он ветеран », — говорится в посте.