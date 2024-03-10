Папа римский на вопрос о войне в Украине заявил, что нужно иметь смелость поднять белый флаг. В Ватикане пояснили, что речь не шла о капитуляции Киева

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что папа римский Франциск не имел ввиду, что Украина должна сдаться России, когда говорил о том, что «сильнее всех тот, кто думает о народе, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры».

Фрагмент интервью папы римского опубликовала швейцарская вещательная компания RSI. Журналист спросил Франциска: «В Украине есть те, кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что вы думаете об этом?»

Папа римский ответил: «Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово „переговоры“ — это смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?

Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — заявил Франциск.

Вскоре слова папы римского прокомментировал представитель Ватикана Маттео Бруни. По его словам, Франциск не имел в виду, что Украина должна сдаться. Он отметил, что папа римский призывал к прекращению огня и переговорам.

Reuters отмечает, что интервью папы римского было записано в феврале. Агентство также пишет, что Франциск впервые использовал такие термины как «белый флаг» или «поражение», обсуждая войну в Украине.

Представитель Ватикана отметил, что папа римский применил термин «белый флаг» из-за того, что его употребил журналист, задавший вопрос. Он использовал его «для обозначения прекращения боевых действий и перемирия, достигнутого благодаря смелости переговоров», добавил Бруни.

Папа римский Франциск неоднократно выступал против войны в Украине и призывал стороны конфликта к миру. Франциск также несколько раз объявлял о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция готова провести мирный саммит по урегулированию войны в Украине с участием России. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что «пусть сначала цивилизованные страны мира разработают детальный [мирный] план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России».