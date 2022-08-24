Папа римский назвал Дарью Дугину в числе «невинных жертв» войны. Посол Украины в Ватикане заявил, что надо различать агрессора и пострадавших

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Папа римский Франциск выступил с обращением по случаю полугода войны в Украине, в котором выразил надежду на скорейшее ее завершение, а также подчеркнул, что за войну расплачиваются невинные люди.

«Так много украинских и российских детей стали сиротами. Сиротство не имеет национальности — эти дети потеряли своих отцов или своих матерей независимо от того, русские они или украинцы», — сказал понтифик.

В обращении папа упомянул Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина: «Думаю о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну! Давайте же подумаем об этом и скажем друг другу: война — это безумие».

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал обращение понтифика, назвав «разочаровывающими» его слова о том, что Дарья Дугина стала «невинной жертвой» войны.

«Нельзя говорить одними категориями об агрессоре и пострадавшем, о насильнике и жертве. Как можно было назвать идеолога российского империализма невинной жертвой? Ее убили русские, чтобы сделать из нее мученицу и поднять ее на щит войны», — написал дипломат в твиттере.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ России заявила, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем якобы стала гражданка Украины Наталья Вовк. В Киеве причастность к произошедшему отрицают.

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Каких взглядов придерживалась Дарья Дугина

«Фашизм подчинил себе весь Запад. Россия — остров свободы» Погибшая Дарья Дугина была не только последовательницей философии отца, но и политологом. Она давала комментарии пропагандистским СМИ. Вот о чем писала и говорила Дугина