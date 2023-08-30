Папа римский призвал российских католиков не забывать, что они наследники империи и «великой матушки-России» В Украине Франциска назвали «инструментом российской пропаганды»

Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

Папа римский Франциск «стал инструментом российской пропаганды» и «поощряет человеконенавистническую идеологию Путина». Так советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera прокомментировал недавние высказывания главы католической церкви, которые вызвали критику в Украине.

Подоляк считает высказывания Франциска «разрушительными для современного гуманизма». Если оценить слова понтифика «беспристрастно», отметил советник, то они являются «безоговорочным поощрением агрессивного империализма» и «аплодисментами кровавой идее „русского мира“», которая подразумевает уничтожение свобод и образа жизни других людей.

Франциск поощряет человеконенавистническую идеологию Путина, его склонность к геноциду. Приходится задаваться вопросом, что такое католическая церковь, что такое христианство, что такое Украина с кровью ее невинных жертв. Похоже, что понтифик в очередной раз стал инструментом российской пропаганды. Именно используя триаду Петр — Екатерина — Сталин, российская армия приходит убивать украинцев. Папа возвеличивает их, а Путин использует для уничтожения нашей идентичности.

23–27 августа в Петербурге прошла Х Всероссийская встреча католической молодежи, куда пригласили молодых людей от 16 до 30 лет со всей страны. Одним из главных событий мероприятия стал телемост с папой римским, состоявшийся 25 августа. Цитаты из выступления понтифика опубликовала архиепархия Божией Матери в Москве. В частности, в завершение встречи Франциск сказал:

Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим.

Видео с этим высказыванием также распространили в соцсетях. При этом в полном тексте обращения папы римского на его официальном сайте эту цитату не опубликовали. Однако там есть такие слова: «Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, которые в эту военную зиму еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной».

Слова понтифика о «великой России» и «большой человечности» одобрили в Кремле и раскритиковали в Украине.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что наследие России «не ограничивается только Петром и Екатериной» и «гораздо более давнее». Представитель Кремля также отметил, что просвещение молодежи о российском наследии — одна из основных задач государства, общественных объединений и учителей. «И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма и весьма отрадно», — добавил он.

В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова папы римского «империалистической пропагандой». Он напомнил, что именно этим, а также «духовными скрепами» и потребностью в «спасении матушки-России» Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев, а также уничтожение сел и городов страны.

«Очень жаль, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — отметил представитель МИД Украины.

Украинская греко-католическая церковь выпустила специальное обращение, отметив, что вместе со всеми гражданами Украины «осуждает идеологию „русского мира“». «Мы надеемся, что эти слова святейшего отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России.<…> Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине», — заявила церковь, попросив Ватикан выступить с разъяснениями.

После критики в Украине Ватикан был вынужден объяснить слова Франциска. Глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни заявил, что понтифик «хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии» и не собирался восхвалять «империалистическую логику и правителей, которых упомянул».

Из-за высказывания папы римского МИД Литвы пригласил на беседу апостольского нунция (официальный представитель Ватикана в стране, — прим. «Медузы») Петара Раича. Как сообщили в пресс-службе министерства, разговор состоится в начале сентября, когда архиепископ вернется из отпуска.

Папа римский Франциск неоднократно выступал против войны в Украине еще до ее начала, а после российского вторжения понтифик много раз призывал стороны конфликта к миру. Франциск также неоднократно объявлял о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

В подкасте «Что случилось» вышел эпизод на эту тему Как папа римский пытается остановить войну между Россией и Украиной — и достиг ли он хоть каких-то успехов, переговариваясь с Киевом, Москвой и Вашингтоном

При этом с начала полномасштабного вторжения в Украину папа римский неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. В августе 2022-го он причислил дочь и последовательницу одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина Дарью к «невинным жертвам» войны. В ответ посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что надо различать агрессора и пострадавших. В ноябре 2022 года Франциск назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине, из-за чего посол РФ в Ватикане заявил протест.