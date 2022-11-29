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Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images

Папа римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America сделал ряд резонансных заявлений, касающихся войны в Украине. Так, говоря об ответственных за развязанную агрессию, он отметил, что не называет имени Владимира Путина — потому что это и так понятно.

Кроме того, понтифик назвал «самыми жестокими» участниками войны чеченцев и бурятов.

Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не [придерживаются] русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, вторгается российское государство. Это абсолютно ясно.

На слова понтифика резко отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации заявила:

Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины.

«Хотелось бы напомнить братьям-католикам, что в Библии написано: у всех людей один Отец. Это начало и конец всех разговоров, имеющих какую-либо ксенофобскую, расистскую, националистическую или иную человеконенавистническую подоплеку», — добавила она позже в своем телеграм-канале.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что посетил дипломатическую службу Святого Престола и заявил протест по поводу высказываний понтифика. «Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев РИА Новости.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ответ на слова папы Франциска о жестокости бурятских военных заявил, что российская армия, насчитывающая сотни национальностей, воюет иначе — «бережет и защищает мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным».

Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.

Как российская армия «бережет» мирное население Террор мирного населения в Украине стал настоящим шоком. Почему российская армия совершает все эти зверства? Эти люди были жестокими всегда или такими их сделала война? Даем сложный ответ на сложный вопрос

Глава Буддийской традиционной Сангхи России (самая большая в Бурятии и одна из крупнейших буддийских общин России) XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отреагировал на заявление папы римского так:

Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал заявления Франциска «примитивными рассуждениями»:

Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы римского будет объявление крестового похода против РФ. Те, средневековые предтечи нынешнего понтифика, тоже объявляли «неправильными» те или иные народы и страны. Таким образом, снимая с себя ответственность за те грабежи и убийства, с которыми они шли в чужие края.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент публикации этого текста не комментировал слова папы Франциска.

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