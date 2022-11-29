Папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине «Это уже не русофобия, это извращение», — ответили в МИД РФ. Посол России в Ватикане заявил протест
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Папа римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America сделал ряд резонансных заявлений, касающихся войны в Украине. Так, говоря об ответственных за развязанную агрессию, он отметил, что не называет имени Владимира Путина — потому что это и так понятно.
Кроме того, понтифик назвал «самыми жестокими» участниками войны чеченцев и бурятов.
Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не [придерживаются] русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, вторгается российское государство. Это абсолютно ясно.
На слова понтифика резко отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации заявила:
Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины.
«Хотелось бы напомнить братьям-католикам, что в Библии написано: у всех людей один Отец. Это начало и конец всех разговоров, имеющих какую-либо ксенофобскую, расистскую, националистическую или иную человеконенавистническую подоплеку», — добавила она позже в своем телеграм-канале.
Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что посетил дипломатическую службу Святого Престола и заявил протест по поводу высказываний понтифика. «Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев РИА Новости.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ответ на слова папы Франциска о жестокости бурятских военных заявил, что российская армия, насчитывающая сотни национальностей, воюет иначе — «бережет и защищает мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным».
Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций.
Глава Буддийской традиционной Сангхи России (самая большая в Бурятии и одна из крупнейших буддийских общин России) XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отреагировал на заявление папы римского так:
Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал заявления Франциска «примитивными рассуждениями»:
Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы римского будет объявление крестового похода против РФ. Те, средневековые предтечи нынешнего понтифика, тоже объявляли «неправильными» те или иные народы и страны. Таким образом, снимая с себя ответственность за те грабежи и убийства, с которыми они шли в чужие края.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент публикации этого текста не комментировал слова папы Франциска.