Рамзан Кадыров назвал папу римского «жертвой пропаганды». Из-за его слов о жестокости чеченских военных

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского Франциска, назвавшего чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине.

«Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что считает понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала , наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену.

Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?

Ранее посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил официальный протест по поводу высказываний понтифика, выразив «возмущение такими инсинуациями». Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал рассуждения Франциска «странными», а спикер парламента Чечни Магомед Даудов — «примитивными».

Подробнее о реакции на слова понтифика

Папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине «Это уже не русофобия, это извращение», — ответили в МИД РФ. Посол России в Ватикане заявил протест

Подробнее о реакции на слова понтифика

Папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине «Это уже не русофобия, это извращение», — ответили в МИД РФ. Посол России в Ватикане заявил протест