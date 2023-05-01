Папа римский Франциск рассказал об участии Ватикана в «секретной миротворческой миссии в Украине»

Папы римский Франциск заявил, что Ватикан задействован в миротворческой миссии в Украине, а также готов участвовать в возвращении домой детей, насильно вывезенных в Россию с оккупированных территорий.

Корреспонденту Reuters удалось коротко поговорить с главой Римско-католической церкви на борту самолета, на котором Франциск возвращался в Ватикан после трехдневного визита в Венгрию.

Папа римский, в частности, рассказал, что миротворческая миссия с участием Ватикана, цель которой — остановить боевые действия — идет, но он пока должен держать ее подробности в тайне.

Войну в Украине, сообщил Франциск, он обсуждал, в числе прочего, с президентом Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом — представителем РПЦ в Будапеште. Подробности глава Римско-католической церкви раскрывать не стал.

Франциск также заявил, что Ватикан готов принимать участие в возвращении домой украинских детей, вывезенных в Россию. «Мы должны сделать все, что в человеческих силах», — подчеркнул он.

Папа римский с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину призывает стороны конфликта к миру. Франциск также неоднократно объявлял о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.