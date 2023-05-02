«Зеленский не давал согласия на подобные обсуждения». Украинские власти заявили, что не знают о «миротворческой миссии» папы римского по прекращению войны

Украине ничего не известно о «миротворческой миссии» папы римского Франциска по урегулированию военного конфликта с Россией. Об этом CNN заявил чиновник, близкий к офису президента Украины.

Собеседник телеканала, чье имя не раскрывается, отверг любую роль Ватикана в миссии по прекращению войны в Украине.

«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения», — сказал он.

Накануне папа римский в беседе с корреспондентом Reuters заявил, что Ватикан задействован в секретной миротворческой миссии в Украине, а также готов участвовать в возвращении домой детей, насильно вывезенных в Россию с оккупированных территорий.

Папа римский с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину призывает стороны конфликта к миру. Франциск также неоднократно объявлял о желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Как напоминает CNN, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с папой римским Франциском в Ватикане. По словам премьера, он обсуждал с понтификом «формулу мира», предложенную Зеленским, и пригласил Франциска посетить Украину.