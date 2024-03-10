В Курской области после попадания снаряда в жилой дом погибла женщина
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 10 марта под обстрел со стороны Украины попало село Кульбаки Глушковского района.
В результате «прямого попадания снаряда» загорелся жилой дом, погибла местная жительница, сообщил глава региона. Он добавил, что муж погибшей получил обширные ожоги.
При обстреле также было повреждено еще одно домовладение. В селе частично отсутствует свет.
Кроме того, Старовойт сообщил, что украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. По данным телеграм-канала SHOT, дрон повредил пустую емкость объемом три тысячи тонн.
Позже губернатор также рассказал, что под обстрел попало село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших нет. В одном из домовладений повреждена крыша и выбиты окна.