Война Семьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 марта смотрите здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 47 беспилотников в четырех российских регионах в ночь на 9 марта.
- NBC News: республиканцы предложили предоставлять Украине невоенную помощь в виде кредитов.
- Командование Воздушных сил ВСУ утверждает, что силы ПВО сбили 12 из 15 ударных дронов «Шахед».
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. В фотогалерее 744-го дня войны — российский «Ураган» под Авдеевкой, украинская ПВО в Донецкой области и строительство укреплений под Бахмутом.
16-летний юноша погиб и 22-летний мужчина получил тяжелые ранения из-за удара российских сил по Никопольскому району Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, под удар российской артиллерии утром 9 марта попала Червоногригорьевская община. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередачи и газопровод.
Бывший главком Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в министерстве обороны.
По данным издания, Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии, признавшей, что они непригодны к военной службе. Генералов сняли с воинского учета.
Украинское издание «Зеркало недели» первым сообщило, что, по данным источников, бывший главком ВСУ Валерий Залужный был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.
По данным источников «Зеркала недели», в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Издание отметило, что какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Рустем Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Владимир Зеленский. «В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом», — пишет издание. Подписан ли Умеров рапорт Залужного, неизвестно.
7 марта МИД Украины сообщил, что кандидатуру Валерия Залужного согласовали на пост посла Украины в Великобритании.
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области утром 9 марта, сообщили Силы обороны юга Украины.
По данным ВСУ, с российского самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустили ракету Х-31, которая попала в поле, за пределами населенных пунктов. Люди и инфраструктура, как утверждается, не пострадали.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили около девяти утра по местному времени (10 утра по Москве), она действовала 20 минут.
Власти Одесской области не комментировали информацию об ударе.
По данным министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины.
«Всего из различных видов вооружения — минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация — были атакованы 101 населенный пункт и 128 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется», — сообщили в медиацентре Минобороны Украины.
Администрации прифронтовых регионов Украины рассказали о последствиях атак, совершенных российскими войсками 8 марта.
- В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам подверглись 18 населенных пунктов. Российские войска нанесли авиаудары по Волчанску, Синьковке, Табаевке, Берестовому. В Волчанске из-за удара дрона по автомобилю погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина. Из-за другой атаки дрона, также в Волчанске, поврежден служебный полицейский автомобиль. Также в городе повреждены несколько жилых домов, детский сад, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.
- В Херсонской области под обстрел попали 19 населенных пунктов, в том числе город Херсон. В регионе из-за обстрелов повреждены четыре многоэтажных и 30 частных домов. В Херсоне из-за авиаудара повреждена многоэтажку. Также в результате обстрелов в Херсоне повреждены медицинское учреждение и припортовая инфраструктура. В населенных пунктах области зафиксированы попадания в два административных здания, детский сад, газопроводы, гараж и машины. Два человека погибли и два ранены, среди пострадавших — ребенок.
- В Донецкой области российские войска 24 раза за сутки обстреляли населенные пункты. В Покровском районе повреждены дом, админздание и магазин. В Южном Торецкой общины ранен человек, повреждены 19 домов, админздание и объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов. В Северске ранены два человека, повреждены два дома и нежилое сооружение. С линии фронта эвакуированы 187 человек, в том числе 21 ребенок.
- В Запорожской области под обстрел попали 12 населенных пунктов. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный до назначения в марте послом в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
По их данным, в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы, поскольку ему не нашли какой-то значимой военной должности, адекватной уровню его подготовки. Подписал ли министр обороны Украины Рустем Умеров рапорт Залужного, неизвестно.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины 8 февраля. Валерий Залужный, командовавший ВСУ с 2021 года и считавшийся по опросам самым популярным военным в Украине, был отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.
- Перед этим в СМИ несколько месяцев фигурировали слухи о конфликте Зеленского и Залужного, возникшего на фоне неудачного украинского контрнаступления на фронте.
- 7 марта стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.
Киев. Карта разрушений Проект «Медузы» об украинской столице, которую Россия бомбит уже два года
Россия начала бомбить Киев 24 февраля 2022 года. За два года в городе погибли более 200 человек. Российские снаряды разрушили сотни зданий: жилые многоэтажки, офисы, торговые центры, поликлиники, детские сады и детские площадки, школы и университеты, музеи и магазины, скверы и станции метро — то, что формирует повседневную жизнь города. «Медуза» составила карту разрушений и сфотографировала места, пережившие обстрелы. Достаточно бегло взглянуть на карту, чтобы понять, насколько серьезно пострадал Киев от действий российской армии: практически весь город покрыт ранами от ракетных ударов. Украинцы стараются как можно быстрее восстановить Киев — тем не менее, город еще долго будет хранить память о войне.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в США встретился с Дональдом Трампом
Их встреча прошла 8 марта в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg. Бывший президент США в ходе встречи назвал Виктора Орбана «фантастическим лидером». По словам Трампа, Орбан — «фигура, не вызывающая споров, потому что он говорит: „Так будет“, и на этом все заканчивается». «Верно? Он же босс. Нет — он великий лидер, фантастический лидер», — добавил Трамп.
Трамп устроил для Орбана экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и музыкальное выступление группы, исполняющей песни Роя Орбисона.
Встреча прошла после того, как президент США Джо Байден обрушился на Трампа за то, что тот противодействует предоставлению помощи Украине. В обращении «О положении дел в стране» Байден обвинил Трампа и республиканцев в том, что они отвернулись от демократических идеалов, заблокировав дополнительную помощь Украине.
Байден также раскритиковал встречу Трампа и Орбана, выступая на политическом митинге в Филадельфии. Он заявив, что Орбан «не думает, что демократия работает» и «стремится к диктатуре».
- В прошлом Орбан призывал Запад прекратить финансирование Украины, что, по его словам, станет самым быстрым способом заставить Киев начать переговоры с Россией.
- Администрация Байдена критиковала Орбана за его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался в октябре прошлого года в Китае.
Харьков
Активисты провели 8 марта акцию в память о женщинах, погибших во время войны, и призвали переименовать улицу Новгородскую в честь Яны Червоной — общественной и военной активистки, которая погибла 2 апреля 2019 года в Луганской области в результате обстрела российской артиллерии.
NBC News: республиканцы предложили предоставлять Украине невоенную помощь в виде кредитов
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Ведущие республиканцы планируют разработать законопроект о внешней помощи, согласно которому невоенная помощь будет предоставляться в виде кредитов. Предполагается, что эта инициатива пройдет голосование в конгрессе и не отпугнет тех представителей Республиканской партии, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины.
Республиканцы готовы рассмотреть законопроект после того, как конгрессмены продлят финансирование правительства США после 22 марта (к этому сроку они должны принять шесть бюджетных законопроектов). Два источника NBC News сообщили, что вопрос финансовой помощи Украине могут перенести на апрель, поскольку в конце марта конгресс уйдет на двухнедельный перерыв.
Предложенная инициатива предполагает, что в качестве залога для предоставления кредитов украинцам используют российские активы, конфискованные в результате санкций, сообщил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол, участвующий в обсуждении наравне с сенатором Линдси Грэмом. Маккол сказал, что это предложение заставит Россию хотя бы частично отвечать за разрушение Украины.
Линдси Грэм ранее заявил, что идея предоставить Украине кредит принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. 10 февраля Трамп написал на своем сайте Truth Social, что конгресс не должен предоставлять деньги на помощь ни одной стране, «если только это не делается в виде займа».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя в феврале идею с кредитами, сказал, что «в иностранной помощи может быть место для займов», но предположил, что Украина не входит в число таких стран. «Когда вы имеете дело со страной, которая борется за свою жизнь, как Украина… разговоры о кредитах в противовес предоставлению необходимых денежных вливаний только усугубят экономические проблемы этой страны», — сказал Салливан. Он добавил, что стабильная Украина «отвечает фундаментальным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».
Американский чиновник, знакомый с позицией Белого дома, сообщил NBC News, что «помощь лучше, чем ее отсутствие, но это не идеальный способ сделать это». По его словам, кредиты станут значительным бременем для Украины, что навредит стране в долгосрочной перспективе и может привести к экономическому кризису в будущем.
Источник добавил, что наилучшим вариантом остается пакет помощи на 61 миллиард долларов, который в феврале принял сенат и который отказывается рассматривать палата представителей.
На промышленном предприятии Криворожского района возник пожар после попадания беспилотника в ночь на 9 марта, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, силы противовоздушной обороны сбили над Криворожским районом пять беспилотников.
Кроме того, как сообщил Лысак, в ночь на 9 марта российские войска ударили из тяжелой артилерии по Никопольскому району. Никто не пострадал и не погиб.
Семилетний мальчик пострадал при авиаударе по Херсону
Как сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин, вечером 8 марта авиационная бомба упала возле пятиэтажного жилого дома. Здание получило значительные повреждения, посреди двора осталась большая воронка.
Пострадавший семилетний мальчик находится под наблюдением врачей. Его госпитализировали с травмами средней тяжести. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Спасатели деблокировали из квартиры двух пожилых людей. В каком они состоянии, не уточняется.
Прокудин опубликовал в телеграм-канале фото и видео последствий авиаудара.
Командование Воздушных сил ВСУ утверждает, что силы ПВО сбили 12 из 15 ударных дронов «Шахед»
В ночь на 9 марта, как заявили в Воздушых силах, российские войска атаковали Украину 15 беспилотниками, запущенными из Крыма и Краснодарского края.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы ВСУ.
В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 «Шахедов» в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В минувшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Войска РФ нанесли восемь ракетных и 107 авиационных ударов, совершили 113 обстрелов из систем залпового огня.
- Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области; Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Белогоровка и Макеевка Луганской области; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желанное, Владимировка Донецкой области; Верхняя Терса в Запорожской области и город Херсон.
- Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины отбили три атаки на купянском направлении (возле населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области), пять атак на лиманском (возле Терны и Спорное Донецкой области), девять атак на бахмутском направлении (возле Андреевки и Клещеевки), 15 атак на авдеевском направлении (возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское), 22 атаки на новопавловском (в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области) и восемь атаки на ореховском направлении (в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области).
- Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на херсонском направлении.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения войск РФ. Ракетные войска ВСУ поразили один район сосредоточения вооружения и военной техники, один пункт управления и один склад боеприпасов ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 47 беспилотников в четырех российских регионах в ночь на 9 марта
Как сообщает министерство, российские военные сбили украинские беспилотники над территориями Белгородской (один дрон), Курской (два беспилотника), Волгоградской (три дрона) и Ростовской (41 беспилотник) областей. Минобороны РФ обвинило в атаке «киевский режим».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате массированной атаки беспилотников на Таганрог ранения получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Что это за последствия, он не уточнил. По словам Голубева, российские ПВО также сбили несколько беспилотников на подлете к городу Морозовску в 230 километрах от Ростова-на-Дону.
Телеграм-канал Baza пишет, что в Ростовской области украинские беспилотники пытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева.
В Курске обломки сбитого беспилотника упали на крышу одной из городских поликлиник, повредив 22 квадратных метра кровли, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отбили все атаки украинских беспилотников в регионе за последние две суток. По его словам, жертв и разрушений нет.
Здравствуйте. Сегодня 745-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.