Война Семьсот сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

Бывший главком Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии, признавшей, что они непригодны к военной службе. Генералов сняли с воинского учета.

Украинское издание «Зеркало недели» первым сообщило, что, по данным источников, бывший главком ВСУ Валерий Залужный был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.

По данным источников «Зеркала недели», в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Издание отметило, что какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Рустем Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Владимир Зеленский. «В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом», — пишет издание. Подписан ли Умеров рапорт Залужного, неизвестно.

7 марта МИД Украины сообщил, что кандидатуру Валерия Залужного согласовали на пост посла Украины в Великобритании.