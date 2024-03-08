Война Семьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 марта читайте здесь.
Офис президента Украины: Зеленский сегодня встретится с Эрдоганом
Президенты Украины и Турции обсудят организацию «саммита мира», безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, освобождение находящихся в России под стражей украинских пленников и политзаключенных и сотрудничество стран в оборонно-промышленной сфере, сказано в сообщении.
Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний.
Минобороны РФ: российские ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников
Российские средства ПВО в ночь на 8 марта уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один на Белгородской, заявило Минобороны РФ.
Утром 8 марта в Волгоградской области были сбиты еще четыре БПЛА, заявило ведомство.
В администрации Волгоградской области заявили, что в результате атаки нет пострадавших и разрушений. В аэропорту Волгограда в связи с атакой были введены временные ограничения, из-за которых один рейс был отправлен в Астрахань, а два других были задержаны, передает ТАСС.
В результате ударов по Купянску вечером 7 марта погибли два человека
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, погибли мужчина и женщина. Из-под завалов разрушенного жилого дома достали пострадавшего мужчину.
В Чугуеве в результате обстрела пострадали пять человек, в том числе трехлетний ребенок, заявил Синегубов.
Командование Воздушных сил ВСУ: Россия ночью выпустила по территории Украины 37 беспилотников, 33 удалось сбить
Российские войска в ночь на 8 марта выпустили по территории Украины 37 ударных беспилотников, одну ракету из ЗРК С-300 и две авиационные ракеты Х-59, заявило командование Воздушных сил ВСУ.
Согласно сообщению, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 33 беспилотника в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.
В Одесской области в результате атаки беспилотников был поврежден инфраструктурный объект, здания которого были «длительное время законсервированы», заявили в командовании Сил обороны юга Украины. На территории объекта произошел пожар, который удалось быстро потушить. Информация о пострадавших не поступала.
Здравствуйте! Сегодня 744-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.