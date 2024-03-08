Война Семьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ: российские ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников

Российские средства ПВО в ночь на 8 марта уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один на Белгородской, заявило Минобороны РФ.

Утром 8 марта в Волгоградской области были сбиты еще четыре БПЛА, заявило ведомство.

В администрации Волгоградской области заявили, что в результате атаки нет пострадавших и разрушений. В аэропорту Волгограда в связи с атакой были введены временные ограничения, из-за которых один рейс был отправлен в Астрахань, а два других были задержаны, передает ТАСС.