Российская ракета, выпущенная по Одессе утром 6 марта, взорвалась примерно в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По словам источника, колонна, которая везла лидеров во время их визита в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», — говорится в публикации CNN.

Накануне греческая газета «Прото Тема» со ссылкой на источники в правительстве Греции сообщила, что кортеж Зеленского попал под обстрел в Одессе, куда президент приехал на встречу с премьер-министром Греции. Издание утверждало, что взрыв произошел «в 150 метрах» от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом. Там же, по данным «Прото Темы», находился кортеж Зеленского.

Вскоре после выхода публикации греческого издания украинские СМИ показали фрагмент совместной пресс-конференции Зеленского и Мицотакиса. Президент Украины сообщил, что во время обстрела он и премьер-министр Греции находились в порту. Мицотакис подтвердил, что взрывы произошли рядом с местом, где находилась греческая делегация и украинские официальные лица.

«В самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место. И поэтому это очень впечатляющий опыт. Поэтому мы понимаем, что эта война касается всех. Нет людей, которые находятся вне этой войны, — рассказал Мицотакис. — Читать про войну в газете и чувствовать своими ушами — это разные вещи».

В свою очередь журналист «Радио Свобода» Марк Крутов пишет, что российский удар произошел примерно в трех-четырех километрах от места, где находились Зеленский и Мицотакис. Он отверг заявления источников CNN и издания «Прото Тема», заявив, что геолоцировал место удара по фотографии последствий обстрела. Журналист не стал раскрывать подробности о том, где произошел взрыв и где находились украинский и греческий лидеры в этот момент.

При российском ударе по Одессе утром 6 марта погибли пять человек и не менее пяти получили ранения, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Глава объединенного пресс-центра Cил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что обстрел не был связан с визитом Зеленского в Одессу. «Это никаким не связано с конкретным визитом, это связано с террором, который враг достаточно методично проводит», — сказала она.

Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Одессе. В ведомстве утверждают, что целью стал «ангар в промышленном портовом районе, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ».

Россия регулярно наносит удары по Одессе. Вот последствия одного из них

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Россия регулярно наносит удары по Одессе. Вот последствия одного из них

В Одесской области похоронили семью с тремя детьми, погибшую из-за удара российского дрона. Лизу (ей было семь месяцев) положили в один гроб с мамой Семьсот сорок первый день войны. Фотографии