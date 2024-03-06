Греческая газета «Прото Тема» сообщила, что кортеж Зеленского попал под обстрел в Одессе во время визита в город премьер-министра Греции
Кортеж Владимира Зеленского попал под обстрел в Одессе, куда президент приехал на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает греческая газета «Прото Тема» со ссылкой на источники в правительстве Греции.
По данным издания, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе около 11:43 по местному времени (12:43 мск) 6 марта, незадолго до встречи Зеленского и Мицотакиса. Взрыв произошел в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом. Там же, как утверждает «Прото Тема», находился кортеж Зеленского. Где в момент обстрела был президент Украины, не уточняется.
Собеседники греческого издания заявили, что никто из греческой делегации не пострадал: «Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации». «Мы все в порядке», — сказал государственный министр Греции Ставрос Папаставру.
При этом «Про Тема» пишет, что встреча Зеленского и Мицотакиса прошла «в обычном режиме», а греческая делегация после обстрела посетила несколько локаций в Одессе, в том числе частично разрушенный при российском ударе Спасо-Преображенский собор.
Украинские источники информацию греческого издания не подтверждали и не опровергали. Официально о визите Зеленского в Одессу не сообщалось. Об этом писали греческие СМИ в контексте визита Мицотакиса в город. В одесских пабликах опубликовали видео, на котором, как утверждается, снят кортеж президента Украины на одной из улиц города. Российские провоенные паблики сообщали, что кортеж заметили по дороге в порт Одессы, по которому и был нанесен удар.
Власти Одессы также не сообщали об обстреле города. Об этом писали местные паблики. По данным издания «Думская», российские военные нанесли удар по Одессе ракетой «Искандер». В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Обновлено. Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки он и премьер-министр Греции находились в порту. Кириакос Мицотакис подтвердил, что взрывы произошли рядом с местом, где находилась греческая делегация и украинские официальные лица. Минобороны России официально заявило, что нанесло «высокоточный удар по ангару, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров». Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что в результате удара погибли пять человек.
В конце февраля стало известно, что российский дрон следил за кортежем главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаеве. Из-за этого ей пришлось прервать визит.
6 марта российский паблик «Военный обозреватель» опубликовал фотографии, как утверждается, кортежа Владимира Зеленского во время его поездки в Херсон в июне 2023 года. Авторы канала заявили, что снимки были сделаны российским беспилотником.