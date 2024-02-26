Российский дрон следил за кортежем главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаеве. Министр досрочно уехала из Украины

Российский разведывательный беспилотник следил за кортежем министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время ее визита в Николаев в Украине 25 февраля. Первыми об этом сообщили немецкие издания Bild и ZDF. В МИД и Минобороны ФРГ подтвердили эту информацию, сообщает Deutsche Welle.

По данным Bild, дрон следил за Бербок во время ее визита на опреснительную станцию под Николаевом, построенную при участии ФРГ. Визит на станцию досрочно отменили, но беспилотник продолжил следить за кортежем министра, а затем улетел.

Как отмечает ZDF, обычно за полетами разведывательных дронов следуют авиационные удары, поэтому министерство иностранных дел Германии решило, что Бербок должна немедленно покинуть Украину. Бербок и члены немецкой делегации уехали из Николаева на бронированных автомобилях, после чего пересекли границу с Молдовой.

Анналена Бербок приехала в Украину 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабной войны. В первый день она посетила Одессу, во второй — Николаев.

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