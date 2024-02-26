Война Семьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

Бывший российский военный Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет Ми-8 в Украину и был убит в Испании, пользовался планом защиты

Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в интервью испанской газете El Mundo, отвечая на вопрос, как в Киеве оценивают убийство российского летчика.

«Русская мафия очень прочно обосновалась в Испании. Наша военная разведка должна прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно происходит с ним, Испания должна расследовать, что с ним случилось, и Испания в ходе этого глубокого расследования должна показать, кто должен заплатить за это преступление, которое Россия совершила на испанской земле», — заявил Подоляк.