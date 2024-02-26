Война Семьсот тридцать третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- В офисе Зеленского заявили, что убитый в Испании летчик Максим Кузьминов «пользовался планом защиты».
- Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках».
- В телеграме опубликовали видео предполагаемого убийства семи украинских военнопленных под Бахмутом. Прокуратура Украины начала расследование.
- Два человека погибли при авиаударе в Сумской области.
- В результате атаки российских дронов в Днепре повреждены 10 частных домов, ранены четыре человека.
Бывший российский военный Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет Ми-8 в Украину и был убит в Испании, пользовался планом защиты
Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в интервью испанской газете El Mundo, отвечая на вопрос, как в Киеве оценивают убийство российского летчика.
«Русская мафия очень прочно обосновалась в Испании. Наша военная разведка должна прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно происходит с ним, Испания должна расследовать, что с ним случилось, и Испания в ходе этого глубокого расследования должна показать, кто должен заплатить за это преступление, которое Россия совершила на испанской земле», — заявил Подоляк.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете El Pais, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы. Он призвал страны Европы увеличить и ускорить помощь Киеву.
«В ближайшие месяцы может решиться исход войны. Сопротивляться значит побеждать», — сказал Боррель. Он добавил, что Трамп и Путин еще не победили, но Европа «должна проснуться».
- Агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года рассматривает возможность оказать давление на Россию и Украину, чтобы принудить стороны вернуться к мирным переговорам.
- Кроме того, по информации агентства, союзники Трампа обсуждают идею «двухуровневого НАТО», где пятая статья Североатлантического договора будет распространяться только на страны, которые достигли целей по расходам на оборону.
- Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в НАТО слишком много сил и средств, а также грозил выходом страны из Североатлантического альянса. 11 февраля, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, политик рассказал, что угрожал «поощрять Россию» атаковать те страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом.
Полицейская служба Дании решила завершить расследование по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток»
Как сообщается в заявлении ведомства, такое решение было принято потому, что у Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
Полиция отмечает, что взрывы произошли за пределами территориальных вод Дании, а расследование инцидента «было сложным и всеобъемлющим» и велось в сотрудничестве с датскими службами безопасности и разведки (PET), а также иностранными партнерами. Участники расследования пришли к выводу, что взрывы на газопроводах произошли в результате преднамеренной диверсии.
В начале февраля прокуратура Швеции заявила, что официально прекращает расследование по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Ведомство передало все собранные материалы правоохранительным органам Германии, которые продолжают собственное расследование взрывов.
- Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.
- В ноябре 2023 года газета The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник Роман Червинский. По этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах.
- Червинский, который содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, отрицает свою причастность ко взрывам.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, танки, ствольную артиллерию, были атакованы 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется, говорится в сообщении.
Захваченный город Авдеевка в Донецкой области полностью «зачищен», заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Город еще не до конца разминировали, там остаются несколько сотен мирных жителей, сообщил он.
17 февраля командование ВСУ сообщило о выводе войск из Авдеевки, которую российские войска пытались захватить с октября 2023 года. Вечером того же дня Минобороны России заявило о захвате города военными РФ.
Головная компания группы «Тинькофф» вышла из кипрской юрисдикции и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.
Соответствующая информация появилась на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которая является управляющей компанией этого САР.
В апреле 2022 года 35% TCS Group, которой владела семья основателя «Тинькофф» Олега Тинькова, были проданы группе «Интеррос» Владимира Потанина. Это произошло вскоре после того, как Тиньков публично осудил российское вторжение в Украину. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки».
По состоянию на февраль 2024 года, «Тинькофф» находился под западными санкциями, а персональные санкции с Олега Тинькова, наложенные Великобританией, были сняты.
Министерство цифрового развития РФ готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который обяжет Apple ввести порядок, позволяющий устанавливать приложения из сторонних магазинов, а не только App Store. Об этом, как пишет газета «Коммерсант», заявил глава ведомства Максут Шадаев.
По словам министра, сейчас законопроект дорабатывают с учетом предложений администрации президента РФ. Шадаев сказал, что документ внесут в Госдуму в весеннюю сессию парламента, которая по плану завершится 4 августа.
По информации «Коммерсанта», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Как ожидается, их обяжут обеспечить установку всех приложений на равных условиях.
- Впервые российские власти заговорили об этой инициативе в декабре 2022 года на фоне того, что из магазинов мобильных приложений Apple и Google убрали разработки российских компаний, попавших под санкции.
- После начала полномасштабной войны в Украине корпорация Apple остановила продажи в России и ограничила работу Apple Pay. Многие приложения российских компаний, попавших под санкции, недоступны в App Store, при этом в магазине регулярно появляются клоны заблокированных российских приложений.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины. Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
«Все контракты на экспорт боеприпасов европейского производства в третьи страны должны быть приостановлены, а все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить целям обороны Европы», — заявил министр.
Президент США Джо Байден встретится 26 февраля в Белом доме с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов на экстренную помощь союзникам, включая Украину, и предотвратить закрытие правительства США. Об этом сообщает Bloomberg.
В Белом доме официально заявили, что Байден «обсудит принятие двухпартийной дополнительной программы по национальной безопасности и сохранение правительства открытым».
- С осени 2023 года конгресс не может согласовать финансирование, запрошенное Джо Байденом. Президент, в частности, просил выделить 106 миллиардов долларов на национальную безопасность, в которую входят предоставление военной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США.
- 13 февраля сенат одобрил законопроект о военной помощи на сумму 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню, после чего спикер палаты представителей заявил, что не вынесет его на голосование.
Прокуратура Харьковской области опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия российских обстрелов.
Вечером 25 февраля около 23:00 по местному времени (полночь по Москве) российские войска нанесли ракетный удар из комплекса С-300 по гражданской инфраструктуре города Песочин под Харьковом, заявили в прокуратуре. По данным следствия, повреждены здания предприятия, ангары с зерном, автомобили.
Кроме того, около 02:20 ночи (03:20 по Москве) 26 февраля беспилотники атаковали территорию неработающей базы отдыха в селе Скрипаи Чугуевского района. Разрушены пять домов, еще два повреждены.
Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что из-за обстрелов никто не пострадал.
В утечке документов администрации президента РФ перечислены сразу 15 автономных некоммерческих организаций (АНО), получающих финансирование от государства. Организации, созданные в виде АНО, оказались особенно удобными для Кремля после начала войны, поскольку их финансирование ограничено фактически только желаниями президентской администрации.
Одна из таких организаций — АНО «Диалог» — отвечает за пропаганду в интернете; в частности за создание фейков о войне с Украиной. А, например, АНО «Россия — страна возможностей», отвечает за конкурсы и олимпиады для школьников и студентов — в том числе на оккупированных территориях Украины.
В Кировоградской области из-за ракетного обстрела временно выключилось оборудование на электроподстанции, сообщает Минэнерго Украины. Сейчас работа подстанции восстановлена. Накануне украинские СМИ сообщали, что в Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы.
В Минэнерго добавили, что в результате боевых действий на короткое время отключилась высоковольтная линия в Донецкой области. Также обесточена воздушная линия в Харьковской области, из-за чего без напряжения остались две подстанции, которые питали бытовых потребителей. Продолжаются работы по устранению повреждений.
В Петербурге на активистку, разрисовавшую инсталляцию с Мариуполем, завели уголовное дело о «дискредитации» армии
В Петербурге на 18-летнюю Дарью Козыреву возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Активистку задержали до суда, сообщил «ОВД-Инфо» ее адвокат Рафаиль Поляков.
Козыреву задержали 24 февраля во время акции по случаю второй годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину у памятника Тараса Шевченко. Активистка наклеила на памятник листок с фрагментом стихотворения Шевченко «Завещание».
В конце 2022 года Козыреву задержали из-за антивоенной надписи на инсталляции «Двойные сердца» о «дружбе» Петербурга и украинского Мариуполя. Тогда на активистку завели уголовное дело об умышленной порче имущества, но никаких следственных действий с тех пор не проводилось.
В декабре 2023 года на Козыреву составили протокол по административной статье о «дискредитации» армии из-за поста с рассуждениями о новых статьях УК о военных «фейках» и «дискредитации», а также об империалистической природе войны. Из-за публикации девушку также отчислили из СПбГУ.
«Медуза» получила доступ к внутренним документам администрации президента РФ. В них говорится, что «Слово пацана», «Холоп» и другие хиты — это «контент», выпущенный специально к выборам. Это правда?
Весной 2023-го в администрации президента (АП) России прошло совещание, посвященное грядущему переизбранию Владимира Путина. Его участникам продемонстрировали презентацию под названием «Творческий контент к выборам».
Согласно презентации, под выборы 2024 года были подготовлены несколько десятков «творческих проектов». Среди них как проекты «по тематике СВО» (то есть о войне), так и очень популярные мейнстримные фильмы и сериалы.
По оценке авторов презентации в АП, эти и другие проекты призваны обеспечить «защиту национальных интересов», повысить уровень знаний «о позитивных изменениях в жизни людей в России», а также свидетельствовать «о сохранении культурной идентичности, традиций и суверенитета».
ТАСС опубликовал фотографии из захваченного российскими войсками города Авдеевка в Донецкой области.
Российские войска начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения «специальной военной операции», утверждает Минобороны РФ.
Герасимов заслушал доклад об обстановке на линии фронта и вручил награды военным. Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами визита главы Генштаба. Когда и где был записан ролик, неизвестно.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков приехал в Украину
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 95 боевых столкновений. На купянском направлении отражены шесть атак россиян в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили пять атак противника в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили восемь атак противника в районах Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 25 атак россиян в районах Северного, Степного, Бердичей, Ласточкино и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении российские военные 40 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ не наступали. На запорожском направлении ВСУ отбили шесть атак противника в районе Работино и одну атаку в районе Гуляйпольского Запорожской области.
- На херсонском направлении российские военные четыре раза безуспешно штурмовали позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава и двум зенитным ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три артиллерийских позиции противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия ночного обстрела в Харьковской области: повреждены ангары с зерном, здания базы отдыха и жилой дом
Как сообщил глава региона Олег Синегубов, ночью российские военные нанесли два ракетных удара из зенитных комплексов С-300 по поселку Песочин. Повреждены два ангара с зерном, тракторы и грузовые автомобили.
В селе Скрипаи два российских беспилотника упали на территории неработающей базы отдыха. Повреждены три здания. В поселке Великий Бурлук при обстреле авиабомбами были повреждены жилой дом и автомобиль. Во всех случаях люди не пострадали.
Два человека погибли при авиаударе в Сумской области
В ночь на 26 февраля войска России сбросили управляемые авиационные бомбы на территории Юнаковской общины Сумской области, заявили в военной администрации региона. Произошло четыре взрыва.
По предварительным данным, погибли два человека — супружеская пара, которая находились дома. Разрушен частный жилой дом, еще пять повреждены.
В результате атаки российских беспилотников в Днепре повреждены 10 частных домов. Четыре человека ранены
Во время ночной атаки российских беспилотников в жилом секторе Днепра были повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей, рассказал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
При падении обломков сбитых дронов в трех пятиэтажных домах и производственных зданиях одного из предприятий выбило окна. В больнице оказались четыре мирных жителя: двое мужчин 41 и 49 лет, а также две женщины 20 и 60 лет.
Кроме того, российские войска атаковали Никопольский район области с помощью дронов, тяжелой артиллерии и системы залпового огня «Град». Повреждено здания и автомобили одного из предприятий. Там произошел пожар. Люди не пострадали.
Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами. ВСУ заявили, что сбили три ракеты и девять беспилотников
В ночь на 26 февраля российские военные атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», двумя зенитными ракетами С-300, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной ракетой Х-31П и 14 беспилотниками «Шахед», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В результате силы украинской ПВО сбили три ракеты Х-59 и девять дронов в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
В телеграме опубликовали видео предполагаемого убийства семи украинских военнопленных под Бахмутом. Прокуратура Украины начала расследование
Прокуратура Донецкой области Украины начала расследование после того, как в телеграм-каналах стали публиковать видеозапись, на которой, предположительно, показано, как российские военные убивают семерых украинских военнопленных. Расследование ведут по статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
На видеозаписи, снятой с дрона, показано, как несколько человек, предположительно, украинских военных берут в плен, после чего убивают. Одним из первых запись распространил украинский OSINT-проект DeepState, написав, что, предположительно, убиты бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
В украинской прокуратуре заявили, что видеозапись начали распространять 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В ведомстве заявили, что российские солдаты убили безоружных украинских пленных после того, как штурмовали позиции ВСУ между селами Ивановское и Хромовое в Бахмутском районе Донецкой области
«Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских военных, игнорируя нормы международного гуманитарного права», — заявили в офисе генпрокурора Украины.
Здравствуйте! Начинается 733-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.