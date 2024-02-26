Белорусов два года преследуют за антивоенную позицию. Их отправляют под арест за лозунг «Слава Украине!» и сажают в тюрьму за фото российской военной техники Главное из отчета правозащитного центра «Вясна»

Фото с акции в Кракове во вторую годовщину протестов в Беларуси. Август 2022 года Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину граждане Беларуси «активно проявляли антивоенную позицию», пишет правозащитный центр «Вясна» (на публикацию обратила внимание «Русская служба Би-би-си»). По подсчетам правозащитников, всего за антивоенные выступления задерживали не менее 1671 человек, из которых 94 осудили по уголовным статьям на срок от одного года до 23 лет.

«Вясна» отмечает, что белорусов преследуют в том числе за лозунг «Слава Украине», украинский флаг на аватарке в соцсетях или за исполнение гимна Украины в караоке. Например, жителя Новополоцка арестовали на 15 суток за то, что он позвонил по телефону милиции 102 и сказал «Слава Украине!» Суд расценил это как несанкционированный пикет. Пикетом суд также посчитал видео бывшего политзаключенного Андрея Кудика, размещенное в тиктоке. Его обвинили в том, что он опубликовал свои фотографии с подписью «С Днем независимости, Украина».

Самые массовые задержания проходили в Беларуси 27 и 28 февраля 2022 года. За два дня, по подсчетам правозащитников, задержали более 1100 человек. Участников антивоенных акций преследовали за одежду и символику желто-голубых цветов, надпись «Нет войне» на одежде, возложение цветов возле украинского посольства в Минске. «Вясна» также пишет, что задержанные подвергались пыткам со стороны силовиков. Некоторые задержанные из отделов милиции попадали в больницы.

Белорусов задерживали также за антивоенные комментарии и проявление солидарности с украинцами. В конце декабря 2022 года стало известно об уголовном деле против 68-летней Людмилы Коган из Бреста, которую обвинили в осквернении зданий и порче имущества (статья 341 УК Беларуси). Женщина написала «Жыве Беларусь» и «Нет войне» на остановке общественного транспорта в Бресте. Ее приговорили к году .

28 февраля 2022 года в Могилеве задержали студентку Дануту Передню. На нее завели уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и об оскорблении Александра Лукашенко. По версии следствия, она перепостила в один из местных чатов текст, в котором критиковались действия Лукашенко и Владимира Путина по развязыванию войны в Украине, а также содержался призыв к уличным акциям. 21-летнюю девушку приговорили к шести с половиной годам колонии.

«Вясна» также напоминает, что с начала войны белорусы выводят из строя железнодорожное оборудование, чтобы помешать движению военной техники, которую перемещает Россия через Беларусь. Этих людей стали называть «рельсовыми партизанами». В настоящее время известно о 13 осужденных по делу «рельсовых партизан», в общей сложности им назначили почти 200 лет лишения свободы.

Так, в конце декабря суд в Гомеле приговорил Дениса Дикуна, Дмитрия Равича и Олега Молчанова из Светлогорска к срокам до 23 лет колонии, признав их виновными по нескольким статьям, в том числе о терроризме и измене государству. По версии следствия, 28 февраля 2022 года они подожгли релейный шкаф сигнализации на станции Жердь — Останковичи, в результате светофоры и стрелочные переводы были приведены в нерабочее состояние.

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Еще один вид антивоенного сопротивления в Беларуси — фотографирование российской военной техники, следующей через территорию страны, и передача снимков независимым СМИ или мониторинговому проекту «Беларускi Гаюн». Правозащитники отмечают, что из-за того, что почти все негосударственные медиа признаны «экстремистскими формированиями», белорусское следствие расценивает передачу им данных как «содействие экстремистской деятельности» или «измену государству».

По подсчетам «Вясны», за передачу информации о перемещении российской техники заведено как минимум 36 уголовных дел, осуждены не менее 35 человек. В сентябре 2023 года суд приговорил программиста Дмитрия Мостового к 10 годам колонии за то, что он якобы предлагал каналу «Беларускi Гаюн» сливать информацию об аэродроме Мачулищи. Пропагандистские СМИ утверждали, что Мостовой наладил трансляцию с аэродрома, которая шла две недели без перерыва. Незадолго до задержания Мостового сообщалось, что на аэродроме был атакован дронами российский военный самолет.

Силовики также преследуют белорусов за намерение воевать на стороне Украины и попытки присоединиться к . Их обвиняют в покушении на участие в вооруженному конфликте на территории другого государства и наемничестве. По данным правозащитников, известно о не менее чем 13 осужденных за намерение воевать за Украину.

Преследованию подвергаются семьи тех, кто уже воюет в Украине. В частности, в ноябре 2023 года силовики заставили отца представителя полка Павла Кухты записать видеообращение к сыну с просьбой вернуться в Беларусь и «отсидеть столько, сколько нужно». Правозащитники также называют еще один метод давления со стороны силовиков на тех, кто находится за границей — громить квартиры. Они снимают состояние квартиры до обыска, затем — после, а видео публикуют в провластных телеграм-каналах.

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