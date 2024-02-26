Суд заочно приговорил к пожизненному сроку актера Кирилла Канахина по делу о нападении на Брянскую область

Обновлено. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина к пожизненному заключению по делу о госизмене.

Государственный обвинитель попросил заочно приговорить к пожизненному лишению свободы российского актера , обвиняемого в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» ( ), сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд 26 февраля начал рассматривать дело Канахина, которому заочно предъявили обвинения в государственной измене. Суд проходит в открытом режиме, поскольку в уголовном деле нет секретных материалов.

Канахин находится не в России, поэтому судебный процесс проходит в его отсутствие. Ранее Канахина объявили в международный розыск.

По версии обвинения, Канахин участвовал в рейде «Русского добровольческого корпуса» в село Любечане в Брянской области на границе с Украиной 2 марта 2023 года. По версии обвинения, «диверсанты», проникшие в село, убили двух местных жителей и ранили 10-летнего мальчика. Независимых подтверждений, что за убийствами стоят бойцы РДК, нет.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, неоднократно заявляли, что устраивали рейды в российские регионы, граничащие с Украиной. МВД России объявило в розыск несколько участников этих формирований.