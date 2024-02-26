Уральскому пиарщику запросили шесть лет за пост об убийстве Владлена Татарского. Обвиняемый встречался с Эваном Гершковичем перед арестом журналиста

Обвинение запросило шесть лет колонии общего режима екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову, которого обвиняют в «оправдании терроризма», сообщает местное издание Itʼs My City.

Кроме этого, прокурор попросил запретить Ширшикову вести телеграм-каналы в течение трех лет. Ширшиков находится под подпиской о невыезде. Прокурор, как пишет Itʼs My City, попросил взять его под стражу в зале суда после оглашения приговора, которое состоится 26 февраля в 18 часов по местному времени.

Ярослав Ширшиков одним из первых сообщил об исчезновении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича 30 марта. Вскоре стало известно, что Гершкович арестован по подозрению в шпионаже. По словам Ширшикова, Гершкович брал у него интервью, во время которого спрашивал об основателе ЧВК Вагнера Евгении Пригожине и отношении жителей Урала к вторжению в Украину.

В апреле 2023 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Ширшикова по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за поста об убийстве «военкора» Владлена Татарского. По данным «Медиазоны», он писал, что выступает «против [того], чтобы в городах что-то взрывалось и гибли люди», но желал Татарскому «земли стекловатой». В июне суд отпустил Ширшикова из СИЗО, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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