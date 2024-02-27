Уральского пиарщика приговорили к двум годам колонии за пост об убийстве Владлена Татарского. Он встречался с журналистом Эваном Гершковичем незадолго до его ареста

Суд в Екатеринбурге приговорил к двум годам колонии общего режима пиарщика Ярослава Ширшикова, сообщает городское издание Itʼs My City.

Ширшикова признали виновным в оправдании терроризма из-за его поста телеграм-канале в день , в котором он признавался, что не сожалеет о смерти «военкора».

Также подсудимому запретили в течение двух лет вести телеграм-каналы и сайты. Ширшиков, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Обвинение просило суд назначить Ширшикову наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также запретить вести телеграм-каналы и сайты в течение трех лет. Ширшиков признал вину, пишет Itʼs My City, но его защитник Федор Акчермышев заявил в суде, что вина его подзащитного не была доказана. Защита намерена обжаловать приговор.

Ярослав Ширшиков сопровождал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича во время его рабочей поездки в Екатеринбург и одним из первых сообщил об исчезновении журналиста (позднее выяснилось, что Гершкович задержан). Пиарщик рассказывал, что Гершкович планировал писать об отношении жителей Урала к вторжению в Украину и нападках Евгения Пригожина на директора музея истории Екатеринбурга.

Журналиста Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В середине апреля стало известно о задержании Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма. Пиарщика поместили в СИЗО, но в июне суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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