Власти аннексированной ДНР заявили о первом подбитом танке Abrams

Российские военные впервые подбили в зоне американский танк Abrams. Об этом РИА Новости заявил советник главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он утверждает, что танк был уничтожен в районе Авдеевки. По провоенным телеграм-каналам начало распространяться фото подбитого танка. Подлинность снимка не подтверждена.

ВСУ предполагаемую потерю танка пока не комментировали.

Если информация подтвердится, это будет первый случай уничтожения танка Abrams с начала российско-украинской войны. Эти танки используются ВСУ с осени 2023 года. В октябре власти США заявляли, что передали Киеву 31 танк Abrams — в украинской армии это один танковый батальон.

В Кремле заявляли, что ни один вид оружия не изменит расстановку сил на поле боя, и Abrams, как и другие западные танки, «будут гореть за милую душу». Актер Иван Охлобыстин утверждал, что российские бизнесмены назначили награду в 10 миллионов рублей за каждый подбитый танк Abrams.

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