В Конгрессе США сообщили о «серьезной угрозе нацбезопасности». CNN утверждает, что это связано с Россией

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер опубликовал заявление, в котором предупредил о «серьезной угрозе национальной безопасности» и потребовал от президента США Джо Байдена «рассекретить всю информацию», которая относится к этой «угрозе». Об этом сообщает NBC News.

По словам Тернера, комитет предоставил в распоряжение всех членов Конгресса информацию, «касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности». О какой «угрозе» идет речь, он не уточнил.

Он попросил Байдена «рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу».

Источник NBC News из Демократической партии, «знакомый с угрозой», сообщил, что это «серьезная проблема, которая может привести к дестабилизации ситуации и угрозе нацбезопасности». Он описал это как «потенциальную внешнюю угрозу», но не уточнил, откуда она исходит.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что угроза связана с Россией. Собеседники телеканала охарактеризовали ее как «очень чувствительную». Один из источников, который знаком с разведданными, заявил, что «на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал, о котором нам недавно стало известно».

Reuters утверждает, что «угроза» связана с Россией и «операциями в космосе». Других подробностей собеседники агентства не привели.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался говорить, о какой угрозе идет речь. Он отметил, что лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам нацбезопасности еще до того, как Тернер предупредил о «серьезной угрозе». По его словам, его встречи с лидерами Конгресса, которые получают информацию по вопросам разведки, запланирована на 15 февраля. Салливан добавил, что был удивлен решением Тернера выступить с публичным заявлением.

Журналист Politico Алекс Уорд со ссылкой на трех членов комитета по разведке Палаты представителей сообщил, что информация об «угрозе» — это «серьезная проблема, но не острый кризис».