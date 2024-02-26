Губернатор Белгородской области сообщил о гибели троих строителей при атаке украинского дрона на автомобиль в приграничном селе

В приграничном селе Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль. В машине находились трое строителей, они погибли от полученных ран, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, еще три человека при атаке получили осколочные ранения различных частей тела. Двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще одного — в Грайворонскую больницу.

Других подробностей атаки Гладков не привел.

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