Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Государственное собрание (парламент) Венгрии ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО.

На заседании 26 февраля за это решение проголосовали 188 депутатов, шестеро выступили против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.

Венгрия оставалась последней страной Североатлантического альянса, чье одобрение было необходимо для принятия Швеции в блок.

Теперь, после выполнения формальных процедур, Швеция станет 31-м членом НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года — вскоре после российского вторжения в Украину. Последними из стран альянса, кто не одобрил ее членство, оставались Турция и Венгрия, однако 23 января турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в НАТО, а 25 января документ подписал Эрдоган.

В конце января премьер-министр Венгрии и бессменный лидер партии «Фидес» Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО. Он призвал парламент одобрить заявку Стокгольма «при первой возможности». 5 февраля на внеочередном заседании парламента правящая партия «Фидес» бойкотировала голосование по заявке Швеции о присоединении к НАТО и оно не состоялось.

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