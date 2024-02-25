Война Семьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 февраля 2024 года читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ удалось сбить 16 дронов и две ракеты.
«Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь» запустили сбор денег для мирных украинцев, пострадавших от войны
С начала полномасштабного вторжения прошло уже два года. Каждый день кто-то в Украине лишается жилья; у тысяч людей нет доступа к тому, без чего невозможно выжить, — воде, еде, теплой одежде, лекарствам, средствам гигиены.
Мы можем помочь. Мы должны помочь. В первую очередь — деньгами. Важно помнить: помогая другим, мы помогаем и самим себе. Поэтому «Служба поддержки» совместно с «Медузой» и телеканалом «Дождь» 24 февраля запустили сбор денег для мирных украинцев. Главная цель — обеспечить им постоянную денежную помощь.
За сутки нам удалось собрать более 34 тысяч евро. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российские войска нанесли девять ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершили 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- За сутки произошло 84 боевых столкновения.
- На лиманском направлении украинские военные отразили три атаки в районе Тернов Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили 13 атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 14 атак в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ отбили 39 атак в районе Новомихайловки Донецкой области.
- На новопавловском направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Золотой Нивы Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отбили пять атак в районе Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении украинские военные отбили две атаки российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Силами ПВО сбиты две ракеты Х-31 и четыре разведывательных беспилотника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
В Херсонской области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки пострадали шесть местных жителей, один человек погиб, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, обстрелам подверглись Белозерка, Шляховое, Новоберислав, Гавриловка, Садовое, Станислав, Осокоровка и Херсон.
В результате российских удар в населенных пунктах области были повреждены два многоквартирных дома и семь частных домов. В Херсоне под обстрел попали учебное заведение, административное здание и объект критической инфраструктуры. В Белозерке, Станиславе и Садовом были повреждены газопровод, автомобиль и экскаватор, в Шляховом — учебное заведение.
ВСУ за ночь сбили 16 беспилотников, Минобороны РФ — шесть дронов
Российские войска в ночь на 25 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Shahed», сообщает командования Воздушных сил ВСУ.
Всего военные РФ запустили по Украине 18 дронов из районов Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.
Силы украинской ПВО уничтожили 16 беспилотников в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. О возможных последствиях атаки не сообщается.
Командование сил обороны юга Украины также сообщает, что ночью российские самолеты тактической авиации запустили из акватории Черного моря по Одесской области две противорадиолокационные ракеты Х-31П. Обе они были сбиты средствами ПВО.
В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 февраля перехватило шесть украинских беспилотников самолетного типа. Согласно пресс-релизу военного ведомства, два дрона были уничтожены над Белгородской областью и еще четыре сбиты над акваторией Черного моря.
Здравствуйте! Начинается 732-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.