Война Семьсот тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

«Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь» запустили сбор денег для мирных украинцев, пострадавших от войны

С начала полномасштабного вторжения прошло уже два года. Каждый день кто-то в Украине лишается жилья; у тысяч людей нет доступа к тому, без чего невозможно выжить, — воде, еде, теплой одежде, лекарствам, средствам гигиены.

Мы можем помочь. Мы должны помочь. В первую очередь — деньгами. Важно помнить: помогая другим, мы помогаем и самим себе. Поэтому «Служба поддержки» совместно с «Медузой» и телеканалом «Дождь» 24 февраля запустили сбор денег для мирных украинцев. Главная цель — обеспечить им постоянную денежную помощь.

За сутки нам удалось собрать более 34 тысяч евро. Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований.

Вот как это сделать

«Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь» запускают совместный сбор для украинцев, пострадавших от войны Рассказываем, как он устроен, — и просим подписаться на ежемесячный платеж

Вот как это сделать