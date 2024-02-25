Зеленский заявил, что за два года войны погибла 31 тысяча украинских военных

С начала полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Число раненых и пропавших без вести военных он не раскрыл.

Президент также озвучил свою оценку российских потерь в войне. По словам Зеленского, за два года боевых действий погибли 180 тысяч военнослужащих РФ. В сумме вместе с ранеными эта цифра составляет до 500 тысяч человек, добавил он.

Ранее власти Украины официально не озвучивали данные о потерях ВСУ, ссылаясь на военную тайну. В декабре 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что на тот момент ВСУ потеряли от 10 до 13 тысяч человек убитыми.

Минобороны РФ последний раз публично называло цифры погибших в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

Комментарий отдела «Разбор»

Озвученная Зеленским оценка потерь ниже, чем число погибших украинских военных, попавших в базу волонтерского проекта UALosses. Только в период с 24 февраля 2022-го по конец 2023 года в поименный список UALosses попали 42 152 человека. Данные о них проект собирает по открытым источникам. «Медуза» и «Медиазона» в рамках попытки оценки потерь украинской стороны сочли базу UALosses надежной.

Базу UALosses «Медуза» и «Медиазона» сравнили с аналогичной базой по открытым источникам, которую при поддержке волонтеров ведут для подсчета погибших российских военнослужащих «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си». Выяснилось, что на протяжении двух лет войны число погибших, попавших в российский и украинский списки, было примерно равным.

Это не значит, что потери обеих сторон равны. Но для России благодаря исследованию базы Реестра наследственных дел мы знаем соотношение погибших, найденных в открытых источниках, к общим потерям убитыми достаточно точно: в среднем на каждое упоминание в открытых источниках приходится 1,8–2 погибших.

В случае, если в открытый доступ в Украине попадает такая же доля убитых, что и в России, потери обеих сторон будут примерно равны (в России по состоянию на конец 2023 года мы оценили их в 75 тысяч человек). Но поскольку в Украине нет ограничений на публикацию некрологов и посмертных наградных листов, а доступные данные о погибших кажутся существенно более полными, чем в России, вероятно, реальное соотношение потерь лежит в диапазоне от 1 к 1 до 2 к 1 в пользу Украины.

Если же предположить крайне маловероятный вариант, в котором в базу UALosses попадают все потери украинских сил, соотношение погибших России и Украины составляет 1,8–2 к 1. Но это максимально возможная оценка «сверху» в пользу Украины. И она точно не соответствует оценке Зеленского о соотношении потерь убитыми 1 к 5 (в пользу Украины), которую президент ранее озвучивал в интервью Fox News.

Читайте исследование «Медузы» и «Медиазоны» здесь

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях

Читайте исследование «Медузы» и «Медиазоны» здесь

75 тысяч погибших российских солдат 120 смертей в день — вот цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну. Новое большое исследование «Медузы» и «Медиазоны» о потерях