Министр обороны Украины: у нас уже есть мощный план на 2024 год, он даст результат

У Вооруженных сил Украины есть «мощный и сильный» план войны на 2024 год, который даст результат. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2024» в Киеве.

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План на 2024-й уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — цитирует Умерова «Суспильне».

Он также заявил, что военное ведомство координирует работу по созданию фортификационных сооружений. По словам Умерова, на сегодняшний день удалось оборудовать несколько тысяч опорных пунктов и огневых позиций.

При этом глава Минобороны посетовал на то, что половина военной помощи и оружия, выделяемой Киеву западными союзниками, поставляется с задержками.

«В настоящее время выделение помощи не всегда означает ее обеспечение, поскольку 50% не поставляется вовремя», — сказал Умеров. По словам министра, Россия использует до 15% своего бюджета на войну. «Поэтому если то, что выделяется [Украине], не приходит своевременно, мы теряем личный состав и территории», — пояснил он.

Умеров считает, что союзные государства должны обеспечивать поставки своевременно, «поскольку никогда в истории человечества не было такого, когда война велась без превосходства в воздухе». «Мы работаем согласно плану, делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок это усложняет нашу работу», — резюмировал глава Минобороны Украины.

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