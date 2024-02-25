Российские войска в ночь на 25 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Shahed».

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего военные РФ запустили 18 дронов из районов Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Силы украинской ПВО уничтожили 16 беспилотников в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. О возможных последствиях атаки информации не поступало.

Командование сил обороны юга Украины также сообщает, что ночью российские самолеты тактической авиации запустили из акватории Черного моря по Одесской области две противорадиолокационные ракеты Х-31П. Обе они были сбиты средствами ПВО.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 25 февраля перехватило шесть украинских беспилотников самолетного типа. Согласно пресс-релизу военного ведомства, два дрона были уничтожены над Белгородской областью и еще четыре сбиты над акваторией Черного моря.