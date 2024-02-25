«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне» Зеленский провел пресс-конференцию по итогам двух лет войны и впервые озвучил украинские потери на фронте. Краткий пересказ

Каждый человек — это большая потеря для Украины. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 или 150 тысяч, как лжет Путин. Не скажу про раненых, иначе Россия узнает, сколько ушло с поля боя. У россиян погибли 180 тысяч, а в сумме с ранеными — до 500 тысяч.

У нас есть план на этот год. Не могу сказать вам детали, потому что чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет наша победа и неожиданным результат для россиян. Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе в Кремле еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка.

Возьму ли трубку среди ночи, если позвонит Путин? У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А с телеграфом 1917 года я уже не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну.

Что касается диалога с россиянами, о чем мне с ними говорить? У них был оппозиционный политик, который сидел в тюрьме. Кремль его убил. И где их ответ как общества, как людей? Это же их гражданин, их земляк, и им все равно, живут в этих шорах. И они обязательно пойдут на выборы и мы все знаем, какой будет результат. В месседжах Кремля везде звучит 2030 год. Они закладывают этот год, до которого будет работать Путин. Мы бы хотели покончить с ним раньше.

Первый год войны — это было просто выживание. Изолированные города Украины с сотнями тысяч жителей без еды и воды, это был ужас. Второй год — это год устойчивости. Во всех направлениях проявились. Запад объединился, увеличили производство техники. Третий год — переломный, год выборов, расфокусировки, вызовов извне и изнутри. Нам понадобится мужество и стойкость, чтобы выжить. В ближайшие месяцы будет сложно, потому что есть колебания в США. В марте-апреле мы будем проходить период политических и финансовых волн, давления разного. В конце мая или начале лета Россия будет готовить свое наступление. Если сможет.

Это примерный пересказ пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, состоявшейся 25 февраля на форуме «Украина. Год 2024» в Киеве и приуроченной ко второй годовщине российско-украинской войны.

Фото на обложке: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA