Война. Третий год Семьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 февраля 2024 года читайте здесь.
Главные новости:
- Президент Еврокомиссии приехала в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.
- В Липецке дроны атаковали НЛМК — крупнейший сталелитейный завод России.
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В Одессе разрушен жилой дом, один человек погиб, трое ранены.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершили 141 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 84 боевых столкновения. На купянском направлении войска РФ дважды безуспешно атаковали позиции ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отбили две атаки противника в районе Тернов Донецкой области. На бахмутском направлении отражены девять атак россиян в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское Донецкой области.
- На марьинском направлении войска РФ 44 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На новопавловском направлении российские военные не наступали. На запорожском направлении отбиты восемь атак россиян у Работино. На херсонском направлении войска РФ совершили восемь безуспешных штурмов на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
- Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам противника. Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
- ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава, пункт управления, три артиллерийских средства, склад боеприпасов и два ракетных комплекса «Бук-М3» противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО
В ходе визита, как сообщается, министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по ситуации н фронте.
В частности, командующий группировкой Андрей Мордвичев сообщил, что в ходе операции по захвату Авдеевки российские военные отбросили ВСУ более чем на 10 километров. Офицеры заявили, что украинские военные массово сдаются в плен.
Кроме того, Шойгу распорядился усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы, вручил награды, посмотрел на захваченную западную технику.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Австралия ввела новые ограничения против России. В санкционном списке — губернаторы, артисты и пропагандисты
Власти Австралии запретили въезд 55 гражданам РФ, заявила глава МИД страны Пенни Вонг. Новые санкции направлены против тех, «кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем РФ».
Под ограничения попали губернаторы Приморского края, Нижегородской области, Камчатского края, ХМАО, Адыгеи и Мордовии, российские сенаторы, а также пропагандисты Тина Канделаки, Артем Шейнин, Олег Добродеев, Алексей Пиманов.
Ограничения также ввели и против солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и байкера Александра «Хирурга» Залдостанова.
«РБК-Украина»: атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и военная разведка Украины
По словам источников издания, беспилотники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. В результате на комбинате произошел взрыв и пожар.
Поражение этих установок, утверждают источники «РБК-Украина», приведет к остановке всего производственного процесса комбината на длительное время.
Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата в ночь на 24 февраля. По его словам, огонь потушили, никто не пострадал.
Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал пост, посвященный двухлетней годовщине начала войны
В своей публикации Сырский отметил, что в самом начале войны «никто в мире» не верил, что Украина выстоит: «Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла сражение и выстояла».
Главнокомандующий ВСУ также перечислил военные успехи Украины за последние два года: от битвы за Киев до освобождения Херсона. «Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата», — написал Сырский.
Сегодня мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой — мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное — свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!
Президент Еврокомиссии приехала в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны
«Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа. Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину — финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной», — написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
Сообщается, что вместе с главой Еврокомиссии в Киев приехали премьер-министры Италии, Канады и Бельгии — Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо, а также глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
«Служба поддержки» совместно с «Медузой» и телеканалом «Дождь» запускают сбор денег для мирных украинцев, пострадавших от войны
С начала полномасштабного вторжения прошло уже два года. Каждый день кто-то в Украине лишается жилья; у тысяч людей нет доступа к тому, без чего невозможно выжить, — воде, еде, теплой одежде, лекарствам, средствам гигиены.
Мы можем помочь. Мы должны помочь. В первую очередь — деньгами. Важно помнить: помогая другим, мы помогаем и самим себе. Поэтому «Служба поддержки» совместно с «Медузой» и телеканалом «Дождь» запускают сбор денег для мирных украинцев. Главная цель — обеспечить им постоянную денежную помощь.
Мы обращаемся к нашим читателям за пределами России — пожалуйста, давайте поможем вместе (акция так и называется: «Давайте»).
Российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В Одессе разрушен жилой дом, один человек погиб, трое ранены
В ночь на 24 февраля российские войска атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Украинские военные утверждают, что войска РФ запустили 12 ударных дронов «Шахед», две баллистические ракеты из комплекса «Искандер-М», а также три управляемых авиаракеты Х-59.
Украинские силы ПВО, как говорится в заявлении ВСУ, уничтожили две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.
В Одессе из-за атаки беспилотников разрушен жилой дом, сообщил глава Одесской области Олег Кипер. По его словам, один человек погиб и три пострадали.
В Кировоградской области, заявили власти, в результате падения обломков на территории одного из предприятий в Кропивницком районе повреждено административное здание и разрушено хозяйственное здание, никто не пострадал. О последствиях атаки в Николаевской области не сообщается.
В Липецке дроны атаковали НЛМК — крупнейший сталелитейный завод России
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата в ночь на 24 февраля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, огонь потушили, никто не пострадал. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — добавил губернатор.
Жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар, сообщает проект «Осторожно, новости». В СМИ появилось видео одного из взрывов на предприятии. Как утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на слова бывшего сотрудника предприятия, пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды НЛМК. «Осторожно, новости» утверждает, что пострадал один человек.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 февраля российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Липецкой области, один над Курской областью, а также уничтожили один дрон над Тульской областью. Вечером 23 февраля, как утверждают в министерстве, ПВО сбили беспилотники в Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областях. О пострадавших из-за атак не сообщалось.
Здравствуйте. Сегодня 24 февраля — ровно два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Начинается 731-й день войны. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире. Спасибо, что читаете нас.