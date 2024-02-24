Война. Третий год Семьсот тридцать первый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне

В ходе визита, как сообщается, министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по ситуации н фронте.

В частности, командующий группировкой Андрей Мордвичев сообщил, что в ходе операции по захвату Авдеевки российские военные отбросили ВСУ более чем на 10 километров. Офицеры заявили, что украинские военные массово сдаются в плен.

Кроме того, Шойгу распорядился усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы, вручил награды, посмотрел на захваченную западную технику.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.