В Москве полиция задержала журналистов на акции жен мобилизованных

Полиция Москвы задержала несколько журналистов, которые освещали акцию жен российских мобилизованных в Александровском саду. Судя по видео, которое публикует Sota, задержаны не менее четырех человек, в том числе в жилетах «Пресса».

Проект RusNews сообщает, что задержана корреспондентка издания Юлия Петрова. SOTAvison пишет о задержании своих корреспондентов Михаила Лебедева и Анны Сливы.

В Александровский сад днем 24 февраля пришли жены мобилизованных из группы «Путь домой», которые каждую субботу возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед началом акции полицейские пытались помещать женщинам возложить цветы к памятнику.

Группа жен мобилизованных «Путь домой» в конце ноября 2023 года выпустила манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Авторы обращения назвали мобилизацию «страшной ошибкой», от которой «никто не защищен». Обращение опубликовал телеграм-канал «Путь домой», объединяющий родственников мобилизованных.

Участницы группы «Путь домой» каждую субботу возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В прошлом на акциях «Пути домой» уже задерживали журналистов, пишет «Осторожно, новости».