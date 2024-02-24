По меньшей мере 32 человека задержали на различных акциях, проходящих в России, сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на данные по состоянию на 15:46 мск 24 февраля.

Задержания прошли в девяти городах: Екатеринбурге, Казани, Курске, Москве, Мурманске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Уфе.

27 человек задержали, когда они возлагали цветы в память об Алексее Навальном, трех человек задержали из-за протеста против войны, двух — на акции группы жен мобилизованных, выступающих за завершение мобилизации. Среди задержанных — четыре журналиста. Как минимум в трех отделах у задержанных отобрали телефоны, отмечает «ОВД-Инфо».

В Новосибирске у памятника жертвам политических репрессий задержали несколько активистов, которые пытались сфотографироваться с портретом Алексея Навального, пишет «Сирена».

Вторая годовщина полномасштабной войны совпала с датой поминовения Алексея Навального на девятый день после смерти.